» Es el momento que el productor recupere la libertad que perdió «

El secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, recorrió este jueves las instalaciones del predio ferial de Palermo en el marco de la Exposición Rural 2024. Desde el stand de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Iraeta dialogó con la prensa y compartió su visión sobre las oportunidades que se abren para el sector agropecuario bajo la gestión de Javier Milei.

Una Voz Experta y Familiar

Con un tono afable y cercano, Iraeta explicó el origen de su apodo: «Me dicen abuelo desde los 11 años, porque tomaba té en vez de leche chocolatada. Hoy, si me dicen abuelo, me doy vuelta más rápido que si me llaman por mi nombre».

Compromiso con el País

Al hablar sobre su reciente incursión en la función pública, Iraeta expresó su entusiasmo y compromiso: «Estoy aquí para hacer algo por Argentina. Puede sonar cursi, pero es verdad. A mi edad, ya he hecho todo lo que podía hacer, y soy un hombre feliz. La Argentina es un país espectacular, y le agradezco a Dios todos los días haber nacido aquí. Ahora, siento que es el momento de devolver algo al país».

Un Viento de Cambio

Iraeta reconoció los desafíos históricos que enfrenta Argentina, pero se mostró optimista: «El país ha sido complejo durante 80 años debido a malas políticas y gestión. Sin embargo, creo que estamos en un momento de cambio. La nueva gestión trae una oportunidad para liberar y limpiar los obstáculos que han limitado nuestro progreso».

Plan de Acción

Sobre los objetivos de su gestión, Iraeta señaló: «La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca está funcionando bien y nuestra idea es que continúe así. Estamos alineados con el gobierno en liberar y desmarcar el camino para que el sector agropecuario florezca nuevamente».

Necesidades del Sector

Iraeta enfatizó la importancia de otorgar libertad a los productores: «Lo que necesitan los productores es libertad para hacer lo que saben hacer: sembrar, criar vacas, ordeñar. Esa libertad ha estado coartada, pero creemos que es el momento de recuperarla».

Apertura y Diálogo

Finalmente, Iraeta aseguró que su gestión será de puertas abiertas: «Vamos a dialogar siempre, tanto con la prensa como con los productores. Aunque a veces no tengamos todas las respuestas, el diálogo será constante»