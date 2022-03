Entrega de Viviendas en la CEyS: «es algo que no tiene que parar, además esta en el estatuto de la cooperativa»

La entrega de 8 viviendas que se dio el pasado viernes por parte de la CEyS Mariano Moreno a las familias que salieron sorteadas entre mas en unos 1000 postulantes, fue evaluada por el Gerente de la entidad, Ing. Fabricio Lostia, quien destaco es un día especial, festivo y de mucha alegría, resalto.

El funcionario de la CEyS subrayo que después de arrancar en el 2019 con salir en búsqueda de terrenos y la mejoras zona, además de la construcción y desde esa foto a hoy donde vemos a los beneficiados con sus familias es gratificante, creo que hemos demostrado que se pudo hacer y debe continuar buscando las diferentes alternativas, es algo que no tiene que parar, además esta en el estatuto de la cooperativa, recordó.

Cuestionamiento al financiamiento

En otro orden desde El Regional Digital se consulto ante los cuestionamientos por el financiamiento que vierten Delegados de Lista Celeste, diciendo que se utilizaron recursos de los asociados, a lo que respondió que tras analizar todas las posibilidades incluso en el Instituto de la Vivienda nos respondieron que no había un programa para esta situación, además los créditos dados por viviendas no se estaban cobrando debidamente, también se le solicito terrenos al municipio y no fue posible, y si bien son propuestas que pueden ser cuestionables, Lostia recordó que cuando se hizo gas en Ciudad Nueva, alguien lo tuvo que pagar o internet en El Provincial alguien lo tuvo que pagar, sostuvo.