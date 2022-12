En la CEyS Mariano Moreno echaron a un vocal del Consejo de Administración y a un empleado del Obrador

Luego del Estado Municipal, la CEyS Mariano Moreno es una de las empresas de mayor importancia en la comunidad del partido de 9 de Julio, en especial por lo que brinda, servicio de energía eléctrica, gas y desde hace unos años telefonía, entre otros servicios.

En la reunión del pasado lunes 28 el Consejo de Administración desafecto del cargo de vocal que Diego López. Que, dicho sea de paso, debemos recordar, López asume un nuevo mandato por la propia Lista Verde; y en el reparto de cargos, López propuso presidir él, el Consejo, que como bien lo informáramos el 12/07/22, no próspero y semanas después, López por una votación en el Consejo fue removido al cargo de vocal.

Que paso ahora

Alguien consultado por el Regional Digital, jocosamente disparo “tenía cuatro amarillas”, sin embargo, nuestra consulta al presidente de dicho Consejo, Matias Lossino según su explicación, López no estaba participando de las reuniones de Comisión Directiva, y apegado al Estatuto, Lossino parece que lo aplico o tal vez encontró el argumento legal para sacar a Diego Lopez quien el 27/06 quiso ser presidente de la CEyS.

Según, Lossino explico en comunicación telefónica a El Regional Digital, quien minimizo la situación, y se refirió a que el artículo 12, para la aplicación del Art 61 del Estatuto Social se consideran justificadas las inasistencias a reuniones del Consejo de Administración, cuando se avise por medio idóneo al Presidente, y hasta un máximo de cuatro faltas por año calendario. Según Lossino, “López no solo no ha asistido en más de cuatro veces, sino que, de la Asamblea realizada recientemente para el tratamiento de venta de inmuebles y compra de otros, no participo y no acudió a una reunión de una Federación, de la cual él (López) representa a la Cooperativa”, se quejó Lossinno.

Un empleado del Obrador fue despedido

En otro orden a Losinno se le consulto por el despido de un empleado del Obrador, al que el presidente del Consejo de Administración confirmo el hecho, detallando que esto se decidió tras constatar que este ex empleado utilizaba el camión de la CEyS para uso propio en varias ocasiones, llevar materiales a su domicilio, entregar tierra en una granja, todo esto pudo ser constatado por imágenes de video, argumento Lossinno.