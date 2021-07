En junio el consumidor pagó 5,22 veces más de lo que cobró el productor

La brecha de precios para el promedio de los 24 principales productos agropecuarios que participan de la mesa familiar aumentó 11% en junio y el consumidor pagó 5,22 veces más de lo que cobró el productor por esos alimentos. Es la diferencia más alta en 5 meses. La brecha se amplió tan fuerte en el mes empujada por la cebolla, la naranja, la mandarina y la lechuga. La participación del productor en los precios de venta bajó a 26,9%.

-La brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor en el campo por sus productos agropecuarios subió 11,0% en junio. Es el tercer mes consecutivo que aumenta y alcanzó así el mayor valor en 5 meses.

-Para los 24 agroalimentos de consumo familiar relevados, los consumidores pagaron en promedio 5,22 veces más de lo que cobró el productor. En mayo esa diferencia había sido de 4,71 veces.

-La suba mensual en el IPOD fue impulsada por una baja de 3,3% en los precios al productor, mientras que los precios al consumidor subieron 0,42% en los comercios pymes de cercanía y cayeron 5% en los hipermercados. En los hipermercados hubo muchos altibajos entre un día y otro y, además, entre diferentes provincias. Estos porcentajes representan, en promedio, las variaciones de precios mensuales de los 24 productos de la canasta en los diferentes estadios (precio en origen, precio en góndola en comercios de cercanía y en hipermercados).

-Considerando los 19 productos frutihortícolas relevados, en 10 de ellos se podían encontrar mejores precios en los comercios de cercanía que en lo hipermercados y en 9, al revés. Por ejemplo, en el caso del brócoli, el precio del kilogramo en el promedio de los hipermercados fue 31,1% mayor al valor promedio en los comercios minoristas. En el otro extremo, estuvo el limón, donde los precios en los comercios minoristas resultaron 35,6% mayores que en los hipermercados.

-Los productos con mayor suba mensual en sus brechas fueron: cebolla, con un alza de 166,3%, naranja (+87,4%), mandarina (+78,8%) y lechuga (+49,6%). Los de mayores bajas fueron tomates redondos (-51,1%), berenjena (-20,4%) y zanahoria (-19,5%).

-Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de CAME en base a los precios de origen de las principales zonas de producción y a más de 700 precios de cada producto en destino, relevados no solo en verdulerías y mercados por un equipo de 30 encuestadores, sino también mediante un monitoreo de los precios online de los principales hipermercados del país, durante la segunda quincena del mes.

Resultados de junio

IPOD frutihortícola: subió 12,6% en el mes y la brecha para esos productos promedió en 5,75 veces, explicado en gran parte por el periodo del año analizado (entrado el invierno).

IPOD ganadero: subió 0,7% con una brecha promedio de 3,2 veces. El IPOD ganadero resultó 44% más bajo que el IPOD frutihortícola, ampliando nuevamente su brecha frente al mes anterior.

Participación del productor en el precio final: se redujo de 28,1% en mayo a 26,9% en junio.

Mayores y menores brechas

-En junio, las mayores brechas entre precios de origen y destino se dieron en: naranja con una diferencia de 11,4 veces, limón (10,9 veces), zanahoria (10 veces) y mandarina (9,8 veces).

-Los productos con menores brechas, en tanto, fueron: frutilla (1,6 veces), pollo (1,8 veces), huevos (1,9 veces) y acelga (2,4). Los cuatro productos fueron los que menos brecha registraron también en mayo.

-Como se puede ver, en junio la naranja tuvo la brecha más alta entre el precio de origen y destino (11,4) mientras que la frutilla, la más baja (1,6).

Donde más subió y más bajó la brecha

En junio hubo 16 productos con aumentos en sus brechas y 8 con caídas, que, en conjunto, determinaron la suba promedio de 11,0% en el IPOD del mes.

IPOD cebolla: subió 166,3% en el mes, con disminuciones de 63,8% en los precios de origen y 3,5% en los precios de destino. La variación del precio en origen, según comentaron los productores, responde a una sobreproducción. Por el alto costo de los fletes, se cosecha pero lamentablemente no se lleva a mercado; tirándose el producto. La situación es muy compleja, porque muchos productores advierten que no están llegando a recuperar el dinero invertido para volver a cultivar, ya que los precios actuales no llegan a cubrir costos. Interanualmente, se observa una variación de 50,4% en el precio de origen.IPOD naranja: subió 87,4% en el mes, siendo el segundo producto de mayor incremento. Ese comportamiento se explica por una disminución de 49,3% en los precios de origen frente a una baja de 4,9% en los precios al consumidor. En origen, la variación del precio, de acuerdo a lo informado por los productores, se debe a que el mercado se encuentra con mucha oferta (sucede lo mismo con otros cítricos como el limón y la mandarina), generando un exceso de oferta y disminuyendo así el precio en origen. Además, hay una caída de la demanda externa, producción que se vuelca al mercado interno. Interanualmente el precio en origen para ese cítrico subió 43,6%.IPOD berenjena: bajó 20,4% y se explica por un aumento de 33,8% en los precios de origen y de 6,6% en los precios al consumidor. La suba en origen, según comentaron los productores, se debe a que finalizó la producción en otras provincias y la única berenjena que está entrando al mercado es la de Salta. Además, hubo intensas heladas y, en algunos casos, nevadas en la provincia que agravaron la producción limitando aún más la oferta (lo mismo sucede con la calabaza). Interanualmente, los precios de origen subieron 56,16%.IPOD tomate redondo: bajó 51,1% con un aumento de 63,8% en los precios de origen y una disminución de 19,9% en destino. La variación del precio en origen, según los productores, responde a la escasez de tomates. Lo que está entrando es mayoritariamente de Salta, y como sucedió con la berenjena, la producción se vio afectada por las intensas heladas y nevadas que azotaron la provincia. Interanualmente los precios de origen subieron 105,59%.

Participación del productor

-La participación promedio del productor en el precio final de los 24 productos relevados bajó de 28,1% en mayo a 26,9% en junio.

-La mejor situación la tuvo nuevamente la frutilla donde el productor recibió en promedio el 61,3% de su precio de venta minorista, registrando una mejora de 3,4 puntos frente a mayo. En cambio, la naranja fue el producto en peor situación: el productor apenas se llevó el 8,8% del precio que pagó el consumidor.

-De los productos relevados, en 10 el productor tuvo un porcentaje de participación en el precio de góndola mayor al promedio, mientras que en 14 alimentos, fue menor.

El IPOD es un indicador elaborado por el sector de Economías Regionales de CAME para medir las distorsiones que suelen multiplicar por varias veces los precios de los productos agropecuarios, desde que salen del campo hasta que llegan al consumidor. Estas distorsiones son muy dispares según producto, región, forma de comercialización y época del año.

En general, las diferencias se deben a un conjunto de comportamientos. Por un lado, los especulativos, adoptados por diferentes actores de la cadena de valor que abusan de su posición dominante en el mercado -básicamente, los hipermercados, los galpones de empaque y cámaras de frío-. Por el otro, factores tales como la estacionalidad, que afecta a determinados productos en algunas épocas del año, las adversidades agroclimáticas, y los costos de almacenamiento/acopio y transporte, entre otros.