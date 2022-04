En INTA Naredo se analizaron las virtudes del Suelo y las Gauchadas de la vicia

Con un extenso programa de actividades, el INTA Naredo —en cercanías de Casbas, en el distrito de Guaminí, en la zona norte del sudoeste bonaerense— desarrollo los días viernes 8 y pasado, sábado 9 de abril último, una exposición y jornada a campo, de la que participaron de productores, técnicos, estudiantes y público en general.

Dentro de su programa de actividades estuvieron las paradas técnicas a campo con temáticas como cultivos de servicio (suelo, pastoreo y cultivos agrícolas); novedades y tendencias sobre manejo del cultivo de maíz y novedades sobre cría e invernada (manejo, alimentación y nutrición animal).

En materia de suelo, en la primera jornada se contó con la exposición de la Ing. Romina Fernández y el Dr. Alberto Quiroga de INTA Anguil, Dr. Eduardo De Sapareira de la AER INTA Cnel. Suarez y el Dr. Juan Pablo Renzi de Exp. INTA Hilario Ascasubi, quienes se abocaron a exponer ante los asistentes todo lo referido al uso del Cultivo de Servicio, y la incorporación de vicia en cultivos agrícolas y ganaderos, al tiempo que se generó un constructivo debate entre los referentes de INTA y el público.

Las virtudes del Suelo y las gauchadas de la vicia

Al respecto Alberto Quiroga destaco que la contribución que hace el suelo a la sociedad es importantísimo, con costos donde no somos conscientes que tenemos, y donde un 70/80 por ciento de lo que transporte un camión de granos o hacienda, no lo pago el productor, lo puso el suelo, reflexiono en dialogo con El Regional Digital.

Por lo que, si eso lo tendríamos que traducir a costos reponiendo esos nutrientes, seriamente nos planteamos si esos sistemas de producción serian rentables, por lo que es un crédito que el suelo nos sigue dando y que tiene en caja, grafico el especialista.

El lote en INTA Naredo donde se desarrolló la parada técnica fue en un lote sembrado con vicia y con una napa a 110 cms. de profundidad, donde Alberto Quiroga describió el aporte que le da al suelo el uso de un Cultivos de Servicio, en este caso una vicia, es aprovechar las “gauchadas” que esta herramienta da, como ejemplo menciono la fijación de nitrógeno, dijo.

Quiroga recomendó usar los espacios largos que quedan entre una cosecha de soja y una siembra de maíz (6/7meses), para beneficio del sistema de producción y según las mediciones de diez años, estamos hablando con fijaciones de 80kilos/ha., esto significa unos 200 kilos de fertilizantes, que el propio productor lo genero en su campo, aseguro.

A ello agrego, como en el caso de Naredo, donde a la vicia se le está pidiendo el consumo de agua por la napa alta, ya que de no producirse no habrá transitabilidad, también que nos controle las malezas para ir a un cultivo de maíz, y encima si a la vicia la hemos sembrado a principio de febrero, por que no le sacamos 20/30kilos de carne en un pastoreo temprano y después dejamos que haga todo lo que tenga que hacer. Por lo que esos meses que eran improductivos “de pronto surgen objetivos rentables a mejorar el sistema de producción y se le da a la vicia un rol estratégico”, valoro Alberto Quiroga.

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Cesáreo Naredo se encuentra en el kilómetro 221 de la ruta nacional 33 y realiza sus actividades, particularmente, en los distritos de Guaminí, Adolfo Alsina y Coronel Suárez.

En cuanto a la exposición fue concretado en el esfuerzo de la Experimental de INTA Naredo, Acrea, Aapresid y la Sociedad Rural de Guamini.