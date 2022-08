En Diputados dictaminaron la prórroga de impuestos nacionales

Presente en el plenario, la Subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, explicó el diagnóstico que impulso el proyecto de ley, según el cual el 31 de diciembre de 2022 finaliza la vigencia de los principales impuestos del sistema tributario nacional y en algunos casos de la asignación de su producido. Se trata de impuestos coparticipables.

“Son pilares del sistema tributario argentino y de la recaudación. El objetivo del proyecto es una prórroga, tiene que ver con el financiamiento de políticas públicas, con mantener la integridad de esos recursos tributarios”, explicó la Subsecretaría. Balestrini pidió “tener presente que ya estamos elaborando el próximo Presupuesto y es fundamental contar con claridad en cuanto a políticas públicas y cómo se van a financiar”.

Entre los impuestos que se prorrogan en la iniciativa, destacó el impuesto a las ganancias que “representa 5 puntos sobre el PBI y es coparticipable” y el impuesto sobre los bienes personales que “se distribuye en base a pautas de la coparticipación y que, además, tiene una detracción destinada al INCUCAI”.

Asimismo, la funcionaria mencionó al impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, destinado a ANSES, y el impuesto adicional sobre venta final de venta de cigarrillos, también destinado a financiar ANSES.

La iniciativa también propone la prórroga de la vigencia del régimen de monotributo y, por último, el impuesto sobre el capital de las cooperativas, que tiene 50% coparticipable y 50% va al Fondo de Promoción y Educación Cooperativa.

La Subsecretaría de Ingresos Públicos explicó que también se establece una prórroga de asignación de distribución del IVA, del impuesto capital de cooperativas, bienes personales, del impuesto a los pasajes al exterior, del impuesto adicional de emergencia sobre venta final de cigarrillos, monotributo y del impuesto interno sobre seguros.

“Si esto no se prorroga, estaríamos alrededor de un 32% de recaudación sobre el total”, alertó Balestrini.

A la hora del debate del texto, la diputada Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, mencionó “la necesidad de discutir una reforma impositiva integral”. “Entendemos que se siguen recargando las medidas impositivas sobre el sector de los trabajadores, los jubilados y la mayoría de la población, en lugar de colocar el foco en las ganancias empresarias, financieras, en las grandes rentas y fortunas”, reclamó.

En tanto, la diputada Blanca Osuna, del Frente de Todos, destacó que “el proyecto amplía a cinco años la certeza de que el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa va a tener su financiamiento y en consecuencia de ello, la actividad de acompañamiento, de promoción y el desarrollo del cooperativismo”.

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, realizaron consultas sobre el proyecto de prórroga, criticaron los alcances de algunos tributos y pidieron “una reforma inteligente” del sistema.

El diputado Luciano Laspina, del PRO, Laspina adelantó que el interbloque de Juntos por el Cambio presentará un dictamen de minoría. “En un mensaje de responsabilidad, no vamos a hacer la demagogia de no votar impuestos porque sería ridículo, no vamos a caer en ese sensacionalismo, pero sí plantear una posición clara de hacia dónde tiene que ir Argentina en materia de reducción de impuestos”, adelantó.

“Tenemos la obligación de decir que no podemos avalar con una prórroga lisa y llana la contrarreforma tributaria que se hizo durante la gestión de Alberto Fernández que ha sido salvaje y ha aumentado el impuesto al trabajo”, manifestó Laspina.

En respuesta, el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, consideró que “estamos dando todos los elementos para que podamos tener, en un momento complejo, una norma que garantice la protección integral de los recursos tributarios de Argentina”.

En la reunión también estuvieron presentes el Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldi, el Director Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, Marcelo Calissano, y el Director de Recursos del Sector Externo, Matías Silva.