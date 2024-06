En Argentina, “Con MDM contabilizamos un ahorro promedio del 62% que se traduce en más producción”

MAPEO DIGITAL DE MALEZAS, LA REVOLUCIÓN

El head global de xarvio®, analizó la nueva funcionalidad de la plataforma, marcando que el Mapeo Digital de Malezas (MDM) se transformó en un hito en agricultura de precisión. “Nos permite economizar y mejorar el control de malezas mediante un servicio innovador, simple y sustentable, realizando aplicaciones de herbicidas de manera sectorizadas a partir de imágenes generadas por drones propios o de terceros”, cuenta el entrevistado.-¿Cuál es el ahorro final que puede lograr un productor utilizando el MDM?

-De acuerdo con los ensayos que venimos realizando en todo el mundo, con esta funcionalidad, los productores ahorran un promedio de 62% en Argentina, incluyendo el costo del servicio. En la Argentina, según datos propios, es una tecnología qué en un lote con un enmalezamiento medio, se puede economizar en promedio un 62% en insumos, que no sólo se limita a herbicidas. El ahorro incluye coadyuvantes, agua, operatividad, entre otras variables. – ¿La sustentabilidad se beneficia con la optimización de insumos? -Sin dudas. Si bien es una tecnología que permite un ahorro directo de costos para los productores, la adopción de uso de menor cantidad de insumos, hace que se transforme en otra innovación que ayuda a proteger el ambiente. La sociedad nos está reclamando producir con sustentabilidad ambiental y tenemos que seguir trabajando en esta demanda. UNA TECNOLOGÍA INNOVADORA

Inteligencia artificial, algoritmos, imágenes satelitales, drones son conceptos que nos demuestran que el progreso tecnológico avanza a pasos agigantados y el sector agropecuario no es ajeno a esta tendencia, mostrando ser un gran adoptador de tecnologías de todo tipo.

Por eso, el MDM, es una nueva herramienta digital de la plataforma xarvio® Field Manager, la marca de agricultura digital de BASF, que ofrece la detección de malezas con imágenes de alta resolución provista por drones. – ¿Cómo se ofrece esta innovación para los productores en la Argentina? – xarvio® ofrece dos tipos de paquetes: el mapeo digital inteligente con imágenes propias y el servicio completo. El primero, consiste en el procesamiento de imágenes realizado con imágenes propias del dron, con la obtención posterior -entre 12 y 48 horas de realizado el vuelo dependiendo el tamaño del lote- de la prescripción de aplicación sectorizada de insumos, y el soporte técnico integral. El segundo servicio, está destinado a aquellos que no poseen un dron, por lo cual el servicio es completo.

– ¿Qué tipo de drones se pueden utilizar para efectuar el trabajo de diagnóstico?

-Los algoritmos están ajustados para procesar imágenes con drones y cámaras accesibles. Hoy, con un dron a partir 2.000 dólares que tenga plan de vuelo y con una cámara RGB se pueden obtener las imágenes para las prescripciones sectorizadas de herbicidas. Esto ayuda a aumentar la cantidad de usuarios sin necesidad de contar con drones y sensores más caros. NUEVO MODELO DE NEGOCIOS



Desde la plataforma de agricultura digital xarvio® Digital Farming Solutions de BASF, anunciaron una actualización de sus paquetes comerciales para brindar aún más opciones y flexibilidad en la gestión de los cultivos.

Prescripciones variables de insumos, procesamientos automáticos de mapas de cosecha, modelos de pronóstico de enfermedades y mapas de monitoreo, son algunas de las funcionalidades que destacan a xarvio® como una de las plataformas digitales más completas del mercado. “Con nuestros nuevos paquetes, se podrá elegir la solución que mejor se adapte a las necesidades y presupuesto”, señaló el entrevistado. – ¿Qué acciones están realizando para que los productores se animen a la tecnología?

– Actualmente en la versión gratuita de la plataforma se puede observar las condiciones meteorológicas del lote, visualizar mapas del lote, planificar y registrar tareas, realizar reportes de campaña, compartir su campo y organizar a su equipo, registrar observaciones y monitoreos, y obtener mapas de biomasa y presión de malezas. A su vez, los dos primeros lotes que se registren, tendrán todas las funcionalidades sin costo, por un tiempo determinado, de Spray Timer (predicción de enfermedades), Siembra variables y Nutrición Variable. Estas tres últimas opciones son pagas y se pueden contratar de manera ágil. Sobre BASF Digital Farming GmbH



BASF Digital Farming está a la vanguardia de la transformación digital de la agricultura, optimizando la producción agrícola. Es la marca xarvio® que ofrece productos digitales basados en una plataforma líder de modelización de cultivos, que ofrece asesoramiento agronómico independiente y específico de la zona, permitiendo a los agricultores producir de forma más eficiente y sostenible. Los productos xarvio® FIELD MANAGER y HEALTHY FIELDS están siendo utilizados por más de 120.000 agricultores (superficie total de más de 16 millones de ha) en 16 países. Para obtener mais informaciones, visite www.xarvio.com o cualquiera de nuestros canales en redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn.