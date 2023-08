Empleados municipales llevan hoy martes 29 un “quite de colaboración” por medidas salariales

Durante la última semana se llevaron adelante reuniones entre el Intendente Mariano Barroso y el gremio ATE 9 de Julio con el objetivo de lograr una mejora salarial, a partir de la devaluación del dólar, generada por Banco Central de nuestro país en un 22%, lo que genero un cimbronazo a la economía y por ende a los asalariados.

Las reuniones que se dieron no tuvieron el resultado esperado para el Gremio ATE, quien, a través de su responsable local, Martin Etchepare se presentó en la Secretaria de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y presento que habrá un “quite de colaboración” en el Estado Municipal de 9 de Julio por parte de los empleados, así lo informo a El Regional Digital, Etchepare.

Según el dirigente gremial de ATE, explico que “se está en conversaciones con el Intendente la que fue muy larga, de la cual, él entiende cual es la situación, pero nos refleja que no tiene el dinero para pagar, por el impacto de esta devaluación, que nosotros creemos es de un 25%”, sostuvo. A lo que agrego, “a esto le sumamos los anuncios que hizo el ministro de economía y candidato de los dos bonos uno de 30 mil cada uno para el mes agosto y en septiembre, que se incorporaría al básico futuro.

Etchepare expreso “yo entiendo la parte municipal que la devaluación, sumado a los dos bonos, el Municipio no tenga ese dinero para pagar, pero hay sueldos en la Municipalidad de un régimen de 30 horas que no supera los 97.000 pesos, lo que está por debajo del índice de pobreza, no alcanza al Sueldo Vital y Móvil, recordó el vocero de ATE.

La medida impulsada hoy por ATE con este “Quite de colaboración será hoy martes 29, a la espera de un acuerdo en lo que será el día de hoy o mañana miércoles 30. De no ser así la medida se repetirá el jueves 31 y el viernes 1 de septiembre, informo.

Barroso: No hay falta de voluntad

Por su parte el Intendente Mariano Barroso en declaraciones periodísticas en el Canal de Noticias Suma Play, quien expreso siempre estamos abierto al dialogo y hoy nos encuentra en una situación compleja para todos los argentinos, y pese a la voluntad se hace difícil, cuando uno no tiene los recursos, obviamente que el reclamo es justo, expreso el jefe comunal.

Barroso puntualizo que la discusión va en que no podemos resolver una medida de macro económica, donde no solo el empleado municipal vio impactado sus ingresos, todos los argentinos somos un poco más pobre desde hace 15 días.

Como proveedores de servicios tenemos dos fuentes de financiación los municipios. Una es la coparticipación que lamentablemente ha caído permanentemente en los últimos ocho años, y luego los fondos municipales, donde los índices de cobrabilidad van bajando, reconoció.

Como herramienta, sería el endeudamiento y para ello se le debe pedir un permiso a la Provincia, explico y agrego que esta situación la estábamos viendo presupuestariamente y se esta viendo de gastar lo menos posible. Donde el municipio necesita 30 millones por mes de combustible nomas para brindar servicios. Cualquier tipo de reparación cambio considerablemente los precios.

Por ultimo dijo aquí no hay una falta de voluntad por lo que están los entes superiores para darnos una mano y atender este requerimiento, donde no es solamente 9 de Julio, lo sufren otros, expreso en declaraciones a Suma Play.