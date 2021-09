Elecciones PASO en 9 de Julio: 62 Auxiliares tienen la responsabilidad de mantener la higiene en los centros de votación

Este domingo 12 están convocados a emitir su voto en el distrito 42.599 nuevejulienses en 30 establecimientos educativos que se convierten en centros de votación de las 130 mesas.

Sin embargo el acto eleccionario será una prueba de la capacidad de los ciudadanos de saber cuidarse y cuidar con el uso de barbijo, distanciamiento, entre otros ítems para prevenir el contagio de covid-19.

Por parte de los establecimientos desde el Consejo Escolar de 9 de Julio informaron que tras un trabajo organizado se ha dispuesto un total de 62 Auxiliares en las 30 escuelas donde se alojan las urnas de votación.

Los Auxiliares que ayer viernes 10 celebraron su Día, desde el Consejo Escolar explicaron que cada centro de votación (escuela) debe contar con dos auxiliares hoy sábado 11 y domingo 12 con una carga horaria de ocho horas donde tiene que sanitizar los ambientes como los lugares donde transite la gente, tarea que será constante. Además el día lunes, otro Auxiliar para dejar el condiciones el establecimiento para volver a la correspondiente clase escolar, informo la Consejera Nancy Lozano en dialogo con el Regional Digital.

Por su parte la presidente del Consejo Escolar, Cintia Tello informo a este Portal que ha sido un trabajo arduo el de coordinar para cubrir esta necesidad, donde felizmente esta todo cubierto en lo que respecta a la higiene donde se va a realizar el comicios, donde se provee de artículos de limpieza( alcohol al 70%, trapos de piso, lavandina, jabón líquido para manos, papel higiénico, bobinas de papel) y protección (mascara, barbijo y guante), además de librería, todo para garantizar la higiene, resalto Tello.

Finalmente desde el Consejo Escolar resaltaron el compromiso tomado por los Auxiliares, porque no es obligación que lo tomen, sin embargo cuando se pidió la colaboración no dudaron en sumarse y por ello estamos más que agradecidos, indicaron por lo que pidieron a la comunidad “su aporte colaborativo de cuidar los lugares de votación, en una situación tan particular como la que tenemos”, resaltaron Cintia Tello y Nancy Lozano.