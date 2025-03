Elección de Delegados en la CEyS: Gano Lista Verde con una bajísima participación de asociados al momento de votar

Se desarrollo este domingo 16 el acto eleccionarios de Delegados Distritales de la CEyS Mariano Moreno, con el objetivo de conformar la Asamblea anual de la entidad cooperativista, y que se realizara en la ultima semana de abril próximo.

En ese marco y tal como informáramos, una decisión de la Junta electoral, da de baja la nomina de la lista de candidatos de Lista Celeste y Blanca, del Distrito Sur, por entender que no se cumplía con lo establecido en el articulo 39 inc. “k” del Estatuto Social».

A partir de allí, desde los apoderados de dicha lista, llevaron adelante distintas acciones, entre ellas una denuncia ante medios de prensa, en la que mencionaron de un fraude, luego el día viernes 14, una nota a la Junta Electoral, conformada por Delegados de Lista Verde y difundió un flayers dando a conocer que no participarían del acto eleccionario, con lo que de alguna manera desalentó al asociado a no votar, además este domingo 16 presentaron una nota, en el que solicitaban que la junta electoral no exponga las boletas de sus candidatos de los distritos Oeste, Este y Norte.

Finalizada la elección en la planta urbana y en las localidades de Patricios y Carlos Maria Naon dio a conocer un informe oficial, donde destaca que votaron 793 asociados, sobre 38.625 habilitados a hacerlo, y que dio una rotunda victoria para la Lista Verde «Transparencia Cooperativa», que obtuvo 718 votos frente a los 67 de la Lista Celeste y Blanca, también se registraron 6 votos en blanco y 2 anulados.

De esta manera, Lista Verde obtiene el 100% de los Delegados para conformar la Asamblea Anual Ordindaria a realizarse en el mes de abril.

El resultado por distritos fue el siguiente:

Distrito Norte (Planta urbana y Carlos María Naón): Lista Verde: 184 votos Lista Celeste y Blanca: 14 votos Delegados asignados: Lista Verde – 33 titulares y 17 suplentes . Lista Celeste y Blanca – 0 delegados .

Distrito Este (Planta urbana y Patricio): Lista Verde: 321 votos Lista Celeste y Blanca: 313 votos Delegados asignados: Lista Verde – 43 titulares y 22 suplentes . Lista Celeste y Blanca – 0 delegados .

Distrito Oeste (Planta urbana): Lista Verde: 213 votos Lista Celeste y Blanca: 20 votos Delegados asignados: Lista Verde – 37 titulares y 18 suplentes . Lista Celeste y Blanca – 0 delegados .

Distrito Sur :

Dado que solo había una lista oficializada (Lista Verde), el Consejo de Administración, conforme al artículo 39, inciso K del estatuto, dejó sin efecto la convocatoria a asamblea electoral en este distrito, proclamando directamente a los candidatos de la Lista Verde. Delegados asignados: Lista Verde – 60 titulares y 30 suplentes .



En total, la Lista Verde obtuvo 173 delegados titulares y 87 suplentes, mientras que la Lista Celeste y Blanca no obtuvo representación.