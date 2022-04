El Tribunal de Penas de la LNF dio a conocer su veredicto

Se trata de lo resuelto en sus reuniones del 6 de abril y del 13 de abril y abarca a partidos de Infantiles, Futbol Femenino, Reserva, Primera B y Primera A.

EXPTE Nº 172:

FUTBOL INFANTIL DEL 02/04/22.

OCTAVA DIVISION

PARTIDO ENTRE ATL. SAN MARTIN 2ª” VS. Atl. FRENCH.

SE SUSPENDE al jugador GODOY Joaquín (46694979) por Art. 200 Inc. “a” “1”y “3” y 154 por UN PARTIDOS de Atl. French.

SEPTIMA DIVISION

PARTIDO ENTRE ATL. ONCE TIGRES VS. ATL. EL FORTIN.

SE SUSPENDE a los jugadores FERREIRA Rodrigo (48839949) por Art. 200 Inc. “a” “1” y 154 por UN PARTIDOS de Atl. El Fortín y RODRIGUEZ Sebastián (48570609) por Art. 200 Inc. “a” “1” y 154 por UN PARTIDOS de Atl. Once Tigres.

QUINTA DIVISION.

PARTIDO ENTRE ATL. DUDIGNAC VS. ATL. QUIROGA.

SE SUSPENDE al jugador FERNADNEZ Homero (481662999 por Art. 200 Inc. “a” “8” y 154 por UN PARTIDOS de Atl. Dudignac.

EXPTE Nº 173:

PARTIDO DE RESERVA DE ASCENSO DEL 02/04/22 ENTRE F.C.LIBERTAD VS. ATL. PATRICIOS

SE SUSPENDE al jugador GOMEZ Franco (40810490) por Art. 200 Inc. “a” “1” por TRES PARTIDOS de Atl. Patricios.

EXPTE Nº 174:

PARTIDO DE PRIMERA DE ASCENSO DEL 02/04/22 ENTRE F.C.LIBERTAD VS. ATL. PATRICIOS

SIN NOVEDAD.

EXPTE Nº 175:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DEL 03/04/22 ENTRE ATL. NAON VS. ATL. SAN MARTIN.

SE AMONESTA a los jugadores RENDA Damián, JAUREGUI LORDA Pablo, LACARRA Ignacio, JAIME Claudio todos de Atl. Naon y BAYAUT Ezequiel de Atl. San Martín.

SE SUSPENDE a los jugadores LACARRA Ignacio (36537671) por Art. 208 por UN PARTIDO, JAIME Claudio (37033263) por Art. 208 por UN PARTIDO ambos de Atl. Naon.

EXPTE Nº 176:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DEL 03/04/22 ENTRE ATL. FRENCH VS. AGUSTIN ALVAREZ.

SE AMONESTA a los jugadores PETTINARI Sergio, CERDEIRA Gaspar, RODRIGUEZ Jonathan, HERRERA Alejo, URQUIZA Matías todos de Atl. French y LONGARINI Nicolás, MUÑIZ Román, AGUILLERA Juan, LECHERER Ramiro todos de Agustín Alvarez.

SE AMONESTA al Sr. RUSCONI Luis (D.T) del Club Atl. French.

SE SUSPENDE al Sr. VAUDAGNA Carlos (11532) por Art. 260, 263 y 186 por UN PARTIDOS de Atl. French.

EXPTE Nº 177:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DEL 03/04/22 ENTRE ATL. 9 DE JULIO VS. DEP. SAN AGUSTIN.

SE AMONESTA a los jugadores FERREYRA Fermin, ROLANDO Tomas, SALAS Nahuel, FONS Ezequiel, GOUGY Juan, BARBERA Hernán todos de Dep. San Agustín.

SE AMONESTA al Sr. PAOLTRONI Armando (C.T.) de Dep. San Agustín.

SE SUSPENDE a los jugadores GAVALDA Tomas (39292080) por Art. 207 por UN PARTIDO, MARQUEZ Matías (34424542) por Art. 207 por UN PARTIDO, MERLO Daniel (37436059) por Art. 200 Inc. “a” “8” por TRES PARTIDOS, GENTILE Franco (41172534) POR Art. 186 por UN PARTIDOS, FERREYRA Fermin (42294163) por Art. 208 por UN PARTIDO todos de Dep. San Agustín.

EXPTE Nº 178:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DEL 03/04/22 ENTRE S. D. 12 DE OCTUBRE VS. ATL. ONCE TIGRES.

SE AMONESTA a los jugadores LLITERAS Fernando. SERVERA Juan, ANITO Maximiliano, TRIPULILLO Tomas todos de S.D. 12 de Octubre y RABAN Agustín de Atl. Once Tigres.

SE SUSPENDE al jugador TRIPULILLO Tomas (41394460) por Art. 208 por UN PARTIDO de S. D. 12 de Octubre.

EXPTE Nº 179:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 03/04/22 ENTRE ATL. SAN MARTIN VS. ATL. FRENCH.

SE AMONESTA a las jugadoras NAVARRO Romina, ALVAREZ Emma, QUEVEDO Evelyn todos de Atl. San Martín.

SE SUSPENDE al Sr. SANTINI Alfredo (928) por Art. 260, 263 y según lo establece lo resuelto por el Consejo Directivo de la liga por UN PARTIDO (C.T.) de Atl. San Martín.

EXPTE Nº 180:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 03/04/22 ENTRE FUTBOL FEMENINO MOREA VS. AGUSTIN ALVAREZ.

SE AMONESTA a las jugadoras DEVICENZI Lujan, ZALAZAR Belén ambas de Futbol Femenino Morea.

EXPTE Nº 181:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 03/04/22 ENTRE DEP. SAN AGUSTIN VS. F.C.LIBERTAD.

SIN NOVEDAD.

EXPTE Nº 182:

PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO DEL 03/04/22 ENTRE ATL. EL FORTIN “A” VS. S. D. 12 DE OCTUBRE.

SE AMONESTA a la jugadora CHAVES Julieta de S. D. 12 de Octubre.

EXPTE Nº 165 (continuación):

Se da entrada al descargo del club S. D. 12 de Octubre y se resuelve dar por perdido el partido al Club S.D. 12 de Octubre por Art. 106 (ultimo párrafo). Establecer el resultado de 2 (dos) goles a club Agustín Alvarez y 0 (cero) gol al club S.D. 12 de Octubre por Art. 152.

Asimismo se impone al club S.D. 12 de octubre una multa de DOS FECHAS de valor entradas real (Precio de venta al público) de 50 por Art. 80 Inc. “E”.

EXPTE Nº 163 (continuación):

Se recibe el descargo del club F.C.Libertad y se resuelve sancionar a dicho club con una Multa de valor entradas real (Precio de venta al público) de 20 por DOS FECHAS según lo establece los Arts. 80 Inc. “B” y “C” y 88 Bis.

REUNIÓN DEL HONORABLE TRIBUNAL DE PENAS DEL 13/04/2022.

EXPTE Nº 183:

FUTBOL INFANTIL DEL 09/04/22.

SEXTA DIVISION

PARTIDO ENTRE AGUSTIN ALVAREZ VS. ATL. ONCE TIGRES.

SE SUSPENDE a los jugadores BALBI Santino (48163918) por Art. 207 inc. “J” y 154 por UN PARTIDO de Agustín Alvarez y RODRIGUEZ Thiago (47691992) por Art. 207 inc. “J” y 154 por UN PARTIDO de Atl. Once Tigres.

EXPTE Nº 184:

PARTIDO DE PRIMERA DIV. “B” DEL 09/04/2022 ENTRE ATL. PATRICIOS VS. F.C.LIBERTAD.

SE AMONESTA a los jugadores LOPEZ Marcelo, GARCIA Manuel ambos de Atl. Patricios y COLOMBO Marcelo de F.C.Libertad.

EXPTE Nº 185:

FUTBOL FEMENINO DEL 10/04/22 ENTRE AGUSTIN ALVAREZ VS. ATL. EL FORTIN “B”

SIN NOVEDAD

CLAUDIO GAITAN ARIAS MARIO OSCAR

SECRETARIO PRESIDENTE