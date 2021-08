El SENASA informó alto cumplimiento de DOE

l 80% de los productores con más de 300 vacas de la provincia de Buenos Aires y cerca del 70% de aquellos de las principales provincias ganaderas de la Argentina, ya cumplió con la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES) en los rodeos de reproducción, según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). De esta manera, en los últimos diez días se registró un incremento cercano al 10% en el cumplimiento de esta determinación diagnóstica por parte de los productores de la provincia de Buenos Aires, y ya obtuvieron su estatus sanitario. En el mismo plazo, el cumplimiento aumentó más de un 5% en el resto del país, alcanzando entre un 55% y un 70% del total de establecimientos con dichas características ubicados en las principales provincias ganaderas. El Senasa recordó que, en concordancia con los anuncios que viene realizando desde la publicación de su Resolución N° 77/2021 en febrero de este año, a partir del 31 de julio los establecimientos ganaderos con hacienda superior a 300 vacas que no hayan presentado la DOES ante el Senasa, realizarán sus movimientos con destino a faena o remates feria con la leyenda “no Apto China”, hasta tanto cumplan con esta determinación obligatoria.