El musical «Cartas para un Leon» de Cecilia Milone se presenta este sabado 10 en 9 de Julio

Este sábado 10 de mayo habra de presentarse en 9 de Julio el espectáculo musical «Las cartas de un león», con la voz de Cecilia Milone como principal protagonista.

Se trata de otro de los grandes shows que llega por medio de OP Producciones. El evento está previsto a partir de las 21 horas en La Subasta Club, el pub ubicado en la esquina de Robbio y La Rioja.

En ese marco, la artista musical, Cecilia Milone brindo este lunes una conferencia de prensa y brindo detalles de este gran show musical, que tiene como particularidad, nueve músicos en escena y que realizaran, tal como lo vienen haciendo en distintos escenarios del pais, un gran homenaje al recordado Chico Novarro, cantante y compositor de inolvidables boleros, canciones y tangos.

Milone subrayo «es un espectáculo del que me siento muy orgullosa, no sólo por haber creado y por interpretar, sino por esta jugada medio titánica que es producirlo, junto a mis músicos».

«Este espectáculo honra la obra poética musical de Chico Novarro, haciendo un guiño porque él creó el tema Carta de un león a otro. Sigue rugiendo ese autor a través de sus grandes éxitos», señaló.

Milone recordó su recorrida por escenarios del interior. Hace 34 años debutó en el Luna Park y reconoció que «como artista soñaba con pisar escenarios más pequeños, más cercanos. Eso sucedió en la primera gira a fines de 1991. Por suerte he sido convocada para hacer giras».

«Me siento orgullosa de traer el espectáculo tal como se estrenó y tal como lo estamos haciendo en Café la humedad. Le traemos a 9 de Julio el espectáculo para el que no puede viajar a Buenos Aires, con nueve músicos acompañándome. Estamos honrando a Chico Novarro tal como a él le hubiera gustado», expresó la cantante.

«Siento que en estas ciudades me formé como artista, fueron los primeros escenarios que pisé. Chico Novarro amaba viajar, amaba estar en gira y él es un artista que surge de giras: a los 13 años arrancó en gira por Córdoba cuando era un niño», recordó Milone.

«Mi intención es hacer un repaso por todos los estilos que él recorrió» señaló la cantante quien destacó la «belleza de las canciones populares de Chico Novarro», haciendo mención a los aspectos de autor, músico y también hacía los arreglos. «Es un hombre que alcanzó a registrar casi 700 canciones, traté de reducirlo en algún que otro popurrí y destacarlo con los tangos y canciones rítmicas más significativas» comentó.

En el espectáculo Milone, creadora, intérprete y productora señaló que «a quien más honro es al poeta, porque fue uno de los poetas más sagrados de nuestro país, definitivamente».

Entre otras canciones Cecilia Milone y los músicos interpretarán «Algo contigo», «Carta de un león a otro», «Debut y despedida», «Cómo», «Un sábado más», «Convencernos» y «Cuenta conmigo».

ENTRADAS

Para adquir las entradas se puede acceder a https://planetaentrada.com/CECILIA-MILONE—9-DE-JULIO/ o en La Subasta (Robbio y La Rioja – 9 de Julio – Bs. As.) Para más información 2317 58-4074.