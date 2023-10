¿El mayor caso de usurpacion de la historia?

Irónicamente, la llaman «El Triángulo de las Bermudas de las vacas». Es en alusión a que los animales vacunos que ingresan a ese cuadrante del norte provincial tienen destino incierto, irremediablemente. La zona se ubica al sur del distrito Intiyaco y abarca una parte del norte de Garabato, en la zona norteña del departamento Vera.

En esos lares, se ubica el establecimiento ganadero Los Algodonales SA, que tras tres años de padecer lo que denunció como «accionar criminal» de una organización con integrantes locales ahora tuvo por primera vez una respuesta contundente de la justicia.

En la semana, una formación de 40 policías de Los Pumas, a bordo de numerosos vehículos policiales y con drones, allanó varios puntos rurales y secuestró más de 7.300 animales de un rodeo total analizado de 11.000 bovinos.

Las actuaciones estuvieron conducidas por el fiscal regional Rubén Martínez y arrojaron resultados de interés que derivarían en la imputación de una treintena de «pastajeros», denominación de adquieren quienes arrendan campos para ubicar a sus vacas, más tres sujetos apuntados como líderes de un entramado delictivo de dimensiones.

El secuestro hacienda es, seguramente, el más importante del que se tenga registro en la región, y se dio en el marco de la causa «por la mayor usurpación de campos de la historia argentina», como la calificó el abogado Ángel Roque Levis, que defiende a la empresa damnificada.

Levis, con estudio jurídico en Tostado, refirió a Norte24 la «gravedad de la situación inédita, porque no hay antecedentes en la República Argentina que se hayan usurpado 25.000 hectáreas, y que haya casi 40 personas involucradas».

El profesional indicó que «se trata de una organización criminal, es decir, una asociación ilícita bien definida, delineada y afectada, que se armó justamente para delinquir y perjudicar a esta firma que yo represento. Más que nada, la asociación les alquilaba históricamente campos que son de Los Algodonales SA y los sigue alquilando hasta hace poco con contratos firmados ante escribano público, es decir, con firma certificada».

Para tratar de dar sustento jurídico a la sindicada maniobra, dijo que «la estrategia que armaron para defraudarnos y defraudar a la justicia, es decir, cometer estafa procesal, fue la de promover cinco juicios de usucapión sin ningún tipo de sustentación práctico – jurídica porque ninguno de ellos son poseedores que ameriten siquiera la mínima atención del tratamiento de una de las demandas que promovieron. Esto es para engañar a la justicia penal, diciéndole, mire, en la justicia civil estamos tramitando un juicio de usucapión».

«Sin documentación»

El apoderado legal relató que «durante ocho días se allanaron varios lugares donde tienen los asentamientos los usurpadores y se monitorearon con los drones de la Dirección General Los Pumas, siempre comandados por el fiscal regional Rubén Martínez, que tuvo una destacada actuación en cuanto a las medidas y disposiciones que ordenó».

El Dr. Levis señaló que «no solo que usurparon, sino que eligieron la mejor parte de los campos, con las mejores aguadas ya que a ese lugar llega el Acuífero Guaraní», y con eso solucionaron la falta de agua, que es un problema siempre recurrente en el norte, perjudicando a Los Algodonales SA. «La mayoría de estos ‘pastajeros’ introdujo hacienda al campo de mi cliente sin la documentación correspondiente», acusó.

Consultado acerca de perjuicio económico del que habría sido víctima la firma que representa, tabuló que «les cobraban 2 kilos de novillo por mes, a 11.000 cabezas estamos hablando de 22.000 kilos mensuales, a 1.000 pesos el precio actual del kilo en pie son cerca de 250 millones de pesos anuales, lo que da en tres años casi 750 millones de pesos en total».

Todo ello sin contar todos los daños colaterales, es decir, no poder llevar adelante la explotación, no poder hacer mejoras, no poder optimizar la explotación del campo, manifestó Levis, quien deslizó que «yo estuve en el lugar, se los ve con holgura económica, con camionetas 4×4?.

«Banda criminal»

Dijo asimismo que gracias a la decisión del fiscal regional Martínez y del subdirector de Los Pumas, comisario Darío Bled, se tomaron muchas entrevistas a los testigos lugareños que «brindaron con lujo de detalles información, cuándo ingresaron, dónde se reunían para organizar esta banda criminal, cómo actuaron, cómo están actuando, porque siguen estando».

Los Pumas llevaron a cabo entrevistas a los testigos lugareños.

«Lo más grave de todo esto es que hay estafa, hay defraudaciones especiales, como estelionato, turbación de la posesión e invasión dolosa de rodeos a campos que alquilan o arriendan como propios, pero que son ajenos», caratuló, y apuntó contra «los organizadores, un encargado del SENASA, un empleado de la provincia que es encargado de la reserva que hay ahí, y otro es un expresidente de la Sociedad Rural de Vera al que le secuestraron 242 cabezas».

«Si ellos no estuvieran ahí, la banda se hubiera diluido, no hubiera tenido el éxito que está teniendo. Les otorgan unos papelitos como recibo, pero no le dicen en concepto de qué, entonces estos serían o contratos simulados, verbales, o recibo simulado, porque ni siquiera tienen una formalidad oficial», recreó. «Muchos de los ‘pastajeros’ denuncian que fueron engañados, pero no, nadie fue engañado, son toda la gente de la zona, hay gente importante, hay gente con rodeos de 800 y pico de cabezas», concluyó.

Fuente e imagenes: El Litoral Campo