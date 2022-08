El Intendente Mariano Barroso, manifestó su preocupación ante demoras y desafectación de obras para el Distrito

El Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, se refirió a la situación de diversas obras e inversiones proyectadas por el municipio, las que se encuentran demoradas o han quedado desafectadas del presupuesto provincial como consecuencia de la crisis económica que vive el país, la escalada inflacionaria y la imposibilidad de redeterminar los precios fijados para las mismas.

El mandatario trazó un pormenorizado análisis de cada una de ellas, y observó que a estos inconvenientes se suman también la demora en la aprobación de proyectos incluidos en el Fondo de infraestructura Municipal (FIM) y las bajas en la coparticipación, entregando un panorama muy complejo para el desarrollo de diferentes proyectos en el distrito.

DEMORAS Y COMPLICACIONES PARA LA COMPRA DE DOS MOTONIVELADORAS

“En los meses de julio y agosto de 2021 solicitamos el primer endeudamiento al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Banco Provincia, para la compra de dos motoniveladoras, por un valor de 37 millones de pesos; y si bien teníamos todo acordado, restando solamente la aprobación del Ministerio de Economía, se sufrieron muchísimas demoras, pese a que el municipio no tiene deudas vigentes y se encuentra con sus deudas al día; hace algunos días recibimos la notificación de que el endeudamiento había sido autorizado, pero aún los fondos no llegaron”, señaló el Intendente respecto de otra de las complicaciones que se han dado como consecuencia de la crisis económica y esta falta de celeridad para resolver estas cuestiones por parte de la Provincia.

“Con la inflación que tenemos actualmente, esperamos que al menos se pueda adquirir una de estas dos maquinarias previstas”, completó.

NUEVO CAPS

En tanto, sobre la situación del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), planificado por el municipio en calle Alsina casi Chacabuco, el titular del Departamento Ejecutivo Municipal recordó que esta es una obra financiada por Nación, para la cual el municipio cedió un predio contiguo a la Plaza del Club de Leones.

“La obra se licitó a mediados del año pasado, y lamentablemente, de acuerdo a lo que se nos ha informado, esta licitación se cayó; lo que lamentamos profundamente, ya que nos hubiese permitido ampliar las comodidades del actual centro de salud de esta barriada, que es muy pequeño”, informó Barroso, estimando que la obra tendrá que volver a licitarse, como consecuencia también de la escalada inflacionaria que vive el país.

PROGRAMA DE 34 VIVIENDAS

En otro orden, Mariano Barroso, indicó que toda la documentación referida al programa de 34 viviendas en Barrio Los Aromos fue oportunamente presentado en Provincia, pero por el momento no ha sido depositado al municipio el anticipo para comenzar la construcción, por lo que se está en conversaciones con la empresa adjudicataria, para que no se retire de la obra.

PLAZA BELGRANO

Una situación casi similar se presenta con las obras proyectadas por el municipio para la reestructuración y puesta en valor de la Plaza Belgrano, lo que determinaba una inversión del orden de más de 100 millones de pesos, que iba a estar en el Presupuesto Provincial para el presente año, y finalmente no está.

OBRAS VIGENTES Y RECLAMOS A PROVINCIA

Asimismo, Barroso confirmó que las obras correspondientes al nuevo edificio de la Escuela de Estética y a la nueva Escuela Secundaria Nro. 13 continúan vigentes; como así también la remodelación total del sector de juegos del Parque General San Martín.

“Esta última obra corresponde al programa Argentina Hace, pero el problema que se presenta aquí es que no se efectúa una redeterminación de precios, como sucedió con el caso de la Plaza España, donde se habían presupuestado alrededor de 8 millones y se terminaron gastando 20, debiendo el municipio cubrir más de 11,6 millones de diferencia”, precisó Barroso, quien lamentó que tanto Provincia como Nación acepten la redeterminación de precios en obras propias, pero no permiten ejecutarla en obras municipales.

Esta situación -remarcó-, “se ha convertido en un pedido concreto de los municipios de Juntos por el Cambio al Gobernador de la Provincia”.

“Los Intendentes contamos con el Fondo de Infraestructura Municipal (FIN), creado por la ex Gobernadora María Eugenia Vidal, y por el cual se nos asignaron 53 millones de pesos en el mes de febrero; con lo cual pese a haberse presentado todos los proyectos en tiempo y forma, los mismos han sido aprobados recién por estos días en pleno mes de agosto, con lo cual lo que podremos hacer será mucho menos al no haber actualización”, explicó.

En el mismo orden, observó que otros municipios “han firmado estos mismos convenios en el mes de marzo”.

COPARTICIPACIÓN

“Nuestro distrito ha perdido muchos puntos de coparticipación, de la cual dependemos en gran medida, más aún cuando la inflación marca todo lo que se pueda hacer, por más cuidadosos que seamos con las cuentas”, remarcó en otro párrafo el Intendente de Nueve de Julio, quien adelantó que precisamente por esta situación, junto a mandatarios de otros distritos bonaerenses se gestiona una readecuación de los fondos.

“Estamos muy preocupados por el impacto de la situación económica y de los vecinos, y especialmente a los que menos tienen; instancia que compartimos también con otros mandatarios, fundamentalmente con aquellos que son de nuestra misma generacional, quienes reconocen la gravedad de la situación y la necesidad de buscar soluciones comunes”, concluyó.