El Hogar del Niño celebro este miércoles 3 su 66º aniversario

Colaboradores y niños del Hogar del Niño de la ciudad celebraron este miércoles 3 un nuevo aniversario, el numero 66 según los registros de la entidad por acta.

En ese marco la institución de calle Urquiza, que en los últimos años se vio reverdecer por su intensa actividad acompañada por la comunidad de 9 de Julio, llevo adelante distintas actividades que tanto al medio día como en horas de la tarde, cerro con el tradicional canto de “feliz cumpleaños”.

Para ello los niños junto a sus docentes prepararon distintas acciones como una urna, donde quien pasaba escribía un mensaje y lo colocaba en la urna para luego los participantes del centro, trabajar con ellos.

El Cdr. Santiago Falco, es el presidente del Hogar del Niño y en dialogo con la prensa compartió que toda actividad del Hogar, siempre tratamos de usar como medio para visibilizar también la función que estamos haciendo en el hogar.

En ese marco comento “seguimos teniendo el doble turno, tanto mañana como tarde, dando desayuno, almuerzo y merienda, integrando nuevas actividades a las históricas, que era hacer las tareas de la escuela, hoy tiene un taller de arte, se ha hecho una huerta con el INTA, hemos visitado distintos comercios para ver cómo son los trabajos, distintos trabajos, los oficios, las vocaciones como bomberos, este año hemos integrado a su vez dos proyectos, uno que les va a tocar de cerca a ustedes, que es hacer una radio, la idea es que los chicos, vean la vocación de locutor, de periodista, y que entrevisten las distintas empresas que nos colaboran a nosotros, todos los meses, para ver en qué trabajan, qué es lo que hacen, y otro proyecto que no es menor, que estamos dando inglés, hemos sumado una actividad que es poco común, y queremos, totalmente convencidos que los chicos, que vale la pena capacitarlos, y que ellos sepan que no todos los mismos, que siempre vale la pena aprender algo nuevo, que por más que no veamos que lo vamos a usar diariamente, justamente en el inglés”, subrayo.

Falco resalto que “el hogar es un hogar de puertas abiertas, que vean cómo está lo del edificio, que lo que hemos mejorado, además de haber mejorado la cuestión educativa.

También informo que se ha renovado la comisión directiva, con el ingreso de nuevas personas, se presentó el balance en tiempo y forma, la verdad que año a año vamos perfeccionando un poco la mejoría de las cosas que hemos ido haciendo, informo.

En cuanto a la cantidad de niños y niñas, detallaron desde el Hogar del niño que se cuenta con un total de 48 personas.

Calesita

También Santiago Falco informo sobre el trabajo de la Calesita del Parque Gral. San Martin, donde el Municipio entrego un motor y había que comprar demas cosas para su buen funcionamiento como engranajes, poleas, correas, las reducciones, el mecanismo de los caballitos. Bueno, recién en el día de ayer se terminó de hacer las últimas pruebas con todo el mecanismo nuevo e invito a disfrutar de este servicio en el Parque, con un valor de 300 pesos y tener un hermoso entretenimiento familiar.

Entidad de puertas abiertas

Por ultimo desde el Hogar del Niño, invitaron a la comunidad a acercarse, una entidad que hoy esta en pie y con sus puertas abiertas y para quien lo necesita, resalto Falco.

Hoy se reciben colaboraciones directas, únicamente recibimos por transferencia y CBU, no hay nada que se cobre en dinero efectivo en la calle, tratamos de ser transparentes en eso. En las empresas, de hacer toda la papelería y documentación necesaria, con la documentación para que lo puedan descontar de ganancias. Y en la gente que quiere colaborar donando ropa, útiles, que tenemos una feria americana que anda excelentemente bien todos los sábados, o sea, toda la ropa que puedan donar nos viene muy bien, también artículo de basar.

fotos: Cacha De Sogos