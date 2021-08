El gobernador Kicillof presentó el programa Impulsar Oficios

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof encabezó en la tarde de este lunes 9 la presentación del programa Impulsar Oficios, iniciativa que brinda apoyo económico y técnico a las y los egresados de los Centros de Formación de la Provincia con el objetivo de hacer más sustentables sus proyectos productivos y promover el empleo de calidad. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

En ese marco, Kicillof destacó que “contamos con más de 800 instituciones de formación laboral y técnica a las que concurren los y las jóvenes para profundizar sus conocimientos e ingresar al mercado de trabajo”. “Después de cuatro años en que estos espacios se deterioraron, nos propusimos recuperar lo perdido y fortalecer una red de escuelas técnicas y profesionales que constituyen un pilar para la creación de empleo en la Provincia”, añadió.

“Hay decenas de miles de chicos y chicas que egresan de los centros de formación y tienen la voluntad, el conocimiento y las ganas de aportar a la sociedad”, sostuvo el Gobernador, al tiempo que subrayó que “con este programa vamos colaborar con el armado de sus proyectos, a contribuir con sus desarrollos y a aportar el capital necesario para que puedan ponerse en marcha”.

El programa Impulsar Oficios está destinado a quienes acrediten su oficio con un diploma de no más de tres años de antigüedad en cursos de los Centros de Formación Laboral del Ministerio de Trabajo y de los Centros de Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación, así como también a quienes hayan concluido la etapa de Educación Técnica Profesional en el nivel medio y superior no universitario.

Por su parte, Ruiz Malec remarcó: «Impulsar Oficios es un programa integral que va acompañar a los egresados a lo largo de todo el proceso. Necesitamos darles una salida real a los proyectos y por eso va a haber tutorías para que sigan acompañando a los beneficiarios por los menos seis meses más. No es solo el ministerio de Trabajo, lo estamos haciendo junto a universidades, sindicatos, organizaciones y municipios».

Los recursos serán otorgados por el Ministerio de Trabajo mediante aportes no reembolsables y créditos del Banco Provincia a tasa subsidiada, los cuales podrán ser utilizados para la adquisición de herramientas, máquinas e insumos; instalaciones de electricidad y gas; acondicionamiento de locales; habilitaciones, certificaciones y pago de marcas o patentes. El plan priorizará los oficios relacionados con las siguientes actividades: construcción; electricidad, electrónica y electromecánica; gastronomía y turismo; industria de la alimentación; madera y mueble; metalmecánica y metalurgia; textil e indumentaria; actividades agropecuarias; servicios personales; y oficios de impacto ambiental.

Descuentos con Cuenta DNI

La iniciativa que abarca compras en comercios de barrio y supermercados se puso en marcha el mes pasado y ya se beneficiaron a 350 mil bonaerenses, promoviendo la actividad de los comercios de cercanía.

“Hoy la billetera digital Cuenta DNI es una verdadera herramienta de inclusión, con cerca de tres millones y medio de usuarios en la Provincia que pueden acceder a sus beneficios y descuentos”, destacó Cuattromo, al tiempo que detalló que el programa que seguirá vigente en agosto incluye 30% de descuento en compra de alimentos en comercios de barrio; 20% en cadenas de supermercados y rebajas diarias del 50% en garrafas.

“Estamos poniendo al servicio del pueblo de la provincia de Buenos Aires todas las herramientas que el Banco Provincia tiene para acompañarlos durante la reactivación económica”, cerró Cuattromo.