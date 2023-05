El GM Diego Flores se consagro campeón del 5to IRT «9 de Julio Chess Open 2023»

Tras cuatro intensos dias de ajedrez que se desarrollo en el SUM de la Escuela Tecnica Nº 2 Mercedes V. de Labbe», el GM Diego Flores del Club Obras, se consagro campeón del 5to IRT «9 de Julio Chess Open 2023», que entrego 500.000 mil pesos en premios .

Flores se adjudico el certamen nuevejuliense que llevo el nombre del Gran Maestro «Hector Decio Rossetto», con 6,5 y el partido final lo jugo en la última partida con blancas al MI Guillermo Llanos. Sub Campeón fue el GM Federico Perez Ponsa con 5.5 y tercero Guillermo Llanos también con 5.5. El 4° lugar fue para Ian Ocampos (5.5). 5° Juan Martin Ibarra (5.5); 6° Franco Bentancor (5.5); 7° IM Franco Villegas (5.5); 8° IM Pablo Acosta (5.5).

Por su parte el mejor nuevejuliense fue el MF Diego Musanti (11), con cinco puntos,, mientras que Nestor Giles 2° sub 1900 Nestor Giles con cuatro puntos.

En el acto de clausura estuvo presente la actriz Cecilia Rossetto hija de Héctor Decio Rossetto, la cual compartió una serie de imágenes de su padres, en especial una cuando hace 80 años gano su primer Torneo Argentino, precisamente en 9 de Julio.

También estuvo el intendente municipal Mariano Barroso quien en dialogo con El Regional Digital manifestó su agradecimiento por lo realizado, destacando el buen numero de ajedrecistas de gran nivel que llegaron hasta 9 de Julio, donde además agradeció a la organización del Torneo, a la Escuela Técnica, al Obispado de 9 de Julio por la Quinta y anhelo que el próximo año pueda hacerse dicho torneo en nuestra ciudad.

Por su parte el GM Diego Flores, oriundo de Junín y seis veces campeón argentino, manifestó a El Regional Digital su agradecimiento y recordó que sus primeros pasos en el ajedrez en varias oportunidades venir a jugar a 9 de Julio. También destaco el trabajo de 9 de Julio en lograr este tipo de torneo, no son comunes en la zona y le hace muy bien al ajedrez, resalto.

Mira la clasificacion del 5to Torneo Internacional de Ajedrez en 9 de Julio

También recibieron premios según categoría:

Mejor sub2200 Valentin Aguilar Samper (4.5)

2° sub 2200 Osvaldo Rumi (4.5)

Mejor sub 1900 Martin Fernandes (4.5)

2° sub 1900 Nestor Giles (4)

Mejor Sub 20 Sebastian Moreno Perez (5)

2° sub 20 Gaspar Asprelli (5)

Mejor +60 MI Marcelo Javier Tempone (5)

2° +60 MF Carlos Carlos Leon Cranbourne (5)

Mejor local MF Diego Mussanti (5)

Mejor femenino Giuliana Bosco (4)

2° femenino Anna Anna Laura Scarsi (3.5)

Mejor NR Herliz Gutierrez Avila (3)

2° NR Lucas Mattia (2)