El fondo triguero recibe una nueva denuncia: Lo hacen los Molinos pymes

Los Molinos Pymes pidieron a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la suspensión del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) por violación a la Ley de Defensa de la Competencia.

Los molinos nucleados en la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (APYMIMRA) presentaron una denuncia contra el FETA por violar principios de la Constitución Nacional y la Ley de Defensa de la Competencia.

Los molineros exigen que la Secretaría de Comercio, conducida por Matías Tombolini, no intervenga más en la cadena del trigo y de la harina fijando precios. Además, requirieron que se investiguen las acciones de las entidades y los órganos involucrados en el mecanismo instaurado por el FETA.

APYMIMRA denunció ante Defensa de la Competencia en los términos de la ley 27.442, el art. 42 de la Constitución Nacional, demás principios constitucionales vulnerados y por la contradicción de sus propias resoluciones.

Como advirtieron desde un principio a los sucesivos secretarios de Comercio Roberto Felleti, Guillermo Hang, Martín Pollera y Matías Tombollini. “Las Pymes no podemos vender por debajo de nuestros costos (a un precio fijo menor) y luego esperar al subsidio porque no tienen ni espalda financiera ni margen económico. Además, tal como lo previmos y como sucedió con el ex ONCCA, las reglas no son transparentes y los desembolsos se demoran”. En resumen:

• El FETA benefició a unos pocos molinos en detrimento de la mayoría. La Secretaría asegura una cantidad de molinos incorporados que no llegan al 10% de la molinería. Recordemos que toda la molinería rechazó la herramienta por ser inadecuada e injustificable.

• Después de 6 meses de funcionamiento no ha tenido resultados favorables. El precio del pan continuó subiendo conforme a la inflación.

• Se le atribuye, a quien debe velar por equilibrio justo y equitativo del comercio, generar desorden y distorsión mediante dumping de precios.

• No existen, por parte de la Secretaría de Comercio, fundamentos técnico-económicos, ni alimentarios que justifiquen las medidas implementadas.

• Los pymes no son los formadores de precio. Según informes de FADA, los molinos representamos el 4% en la formación del precio del pan.

• El FETA ya tiene denuncias anteriores por la supuesta distribución irregular del subsidio y la falta de los controles correspondientes. .

• Los molinos pymes garantizan la dinámica y arraigo regional y tienen su propia propuesta de desarrollo auténtico y sostenible. No nos han escuchado.

Por todo lo expuesto, le pedimos al secretario Matías Tombollini que cumpla con su palabra que nos reciba y pueda tomar un aporte concreto respecto del problema que ha heredado con el FETA y cómo resolverlo para cumplir con el verdadero fin creado. Estamos a disposición para pensar nuevas opciones que no pongan en riesgo nuestras empresas que representan la cultura y las economías regionales de los pueblos del interior del país.

Mantenemos la convicción de que los subsidios deben optimizarse con instrumentos que afiancen a los sectores que lo merecen en vez de acudir a mecanismos poco transparentes que distorsionan el mercado, que no contribuyen a la estabilización del precio del pan y que agravan las desigualdades.