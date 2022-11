El desafío alimentario: este martes, el mundo alcanzará los 8.000 millones de habitantes

En diferentes simposios, congresos, foros hay una información repetida a modo de mantra: en el 2050, el mundo estará habitado por 9.500 millones de personas. La información cala profundo en espacios de producción de alimentos por el desafío que esto implicará para los productores agropecuarios.

Sostener y aumentar la producción de materias primas en un contexto de cambio climático.

Este martes, 15 de noviembre, de acuerdo a una información difundida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la población mundial alcanzará los 8.000 millones de personas.

De acuerdo al Fondo de Población (ONU), este progreso población se debió a ocho procesos, aunque llamativamente, no citan la producción alimentos.

Next week, the world's population is projected to eclipse the 8 billion mark. @UNFPA explains how a world that is #8BillionStrong could mean greater possibilities for women & girls to stand up for their rights. https://t.co/HhSMQTi8nH #StandUp4HumanRights pic.twitter.com/vlxXGuvVBe

— United Nations (@UN) November 7, 2022