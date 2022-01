El ciclista nuevejuliense Agustin Martinez se consagro ganador de la «Revancha de la Doble Bragado

Se desarrollo este ultimo domingo 16 la tradicional Revancha de la Doble Bragado, cumpliendo su edición 15°, pese a no estar celebrándose la “Clásica del Oeste” durante los años 2020 al presente 2022. La organización corrió por parte del Club Ciclista Bragado y el municipio de Bragado que para la ocasión prepararon un circuito urbano de 2400 metros con meta en la plaza principal, donde en la categoria Elite – Sub 23, el ciclista de 9 de Julio, Agustin Martinez, integrante del equipo Satsaid, se consagro ganador de la competencia.

En la previa hubo Master C, Damas (con la presencia de Valeria Gómez) y Master B. Para el cierre quedó la Elite y Sub 23, con un numeroso pelotón y pedaleros que estaban necesitados de carreras ya en medio de una tarde donde el cielo comenzó a cubrirse. La tormenta no tardó desatarse, antes hubo intento de fuga hasta que tres hombres sacaron una diferencia: Agustín Martínez (SAT), Facundo Bazzi (Cicles Imperio) y Enrique Esteves (Los Cascos).

Finalizada la competencia Agustin Martinez expreso en sus redes sociales «Uff inesperado triunfo para mi en esta histórica carrera, aunque fue una carrera muy atípica mucha lluvia, pero feliz y agradecido a la vida de poder estar disfrutando estos momentos nuevamente después de mí caída, gracias equipo por todo«.

La lluvia complico el desarrollo de la competencia

La fuerte pero corta lluvia que hubo a la tarde de este domingo complicó a los pedalistas en 15º La Revancha de la Doble, donde en los momentos finales de la carrera varios ciclistas sufrieron una caída por la acumulación de agua.

El incidente ocurrió en la esquina de Pellegrini y Lavalle, involucrando a seis pedalistas. Tres ciclistas, entre ellos el bragadense Jorge Gatica, fueron derivados al Hospital para constatar la magnitud de sus heridas (no fueron de gravedad).