El CAN sigue como único líder del Torneo de LNF

Se disputo este fin de semana la 11º fecha del Torneo de la LNF de Primera A, donde habiendo finalizado la primera rueda, aun lo tiene como puntero al equipo de Carlos Maria Naon (CAN), pero todo puede cambiar, por que quien le secunda, Libertad, aun tiene un partido pendiente ante La Niña, que este domingo perdió ante su par de Facundo Quiroga.

La fecha comenzó el sábado donde en el Estadio “Rubén Crosa”, el local, Agustín Alvarez empate ante el puntero Naon.

En tanto que este domingo, en el Estadio “Santiago Noe Baztarrica”, San Martin perdió ante Once Tigres por la mínima diferencia de 1 a 0.

En La Niña, el equipo “Tricolor”, también de local perdió ante su par de Facundo Quiroga 1 a 0.

En el “Ramon N. Poratti”, el clásico entre Atlético 9 de Julio y French, fue para el “Albinegro”, que no solo logro un triunfo de 2 a 1, ante el equipo “millonario”, sino que le da un plus de animo y salir de la zona complicada de la zona de descenso.

Cerrando la fecha, San Agustín no pudo con el buen juego que propuso Libertad, quien gano 2 a 0.

Finalmente, en Dudignac, se jugaba un importante partido entre el local y El Fortín. Gano Dudignac por 4 a 1, y que también hace al “Dudi”, terminar más holgado la primera rueda.

Sin embargo, la punta y el fondo de la tabla puede llegar a cambiar, ya que se deben tres partidos que en principio jugarían el próximo domingo 29.

Ellos son Ag. Álvarez vs. Atl. 9 de Julio; El Fortín vs. Atl. French y Libertad vs. La Niña.

Síntesis fecha 11

Ag. Álvarez 0 vs. Naon 0

La Niña 0 vs. Atl. Quiroga 1

San Martin 0 vs. Once Tigres 1

Atl. 9 de Julio 1 vs. Atl. French 2

San Agustín 0 vs. Libertad 2

Atl. Dudignac 4 vs. El Fortín 1

Posiciones en el Campeonato

Atl. Naon 26

Libertad 24 *

Once Tigres 23

San Agustín 20

San Martin 17

Atl. Quiroga 14

Ag. Álvarez 13 *

Atl. 9 de Julio 13 *

Atl. French 10 *

Atl. La Niña 10 *

At. Dudignac 6

El Fortín 4 *