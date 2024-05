El campeón de la humildad

Este sábado 25 de mayo será inolvidable para alguien que cuando apenas tenia siete años llegaba al gimnasio de Néstor Ferrario con su figura delgada y con ganas de practicar boxeo. Las primeras palabras de Néstor fueron: mira que acá te pegan, para que eso no sea tan duro tenes que entrenar y entrenar sino mejor no estar.

Esas palabras quedaron grabadas para siempre en el niño, hoy hombre y campeón. Ese era «Panterita» Rodriguez que fue viendo a mucho boxeadores que desde el «Clan Ferrario» iban y venían; algunos con destacadas carreras y muy cerca de lograr lo que el alcanzo después de un trabajo en silencio, pero con una campaña de menor a mayor, enfrentando en su carrera a boxeadores de distintas campañas para llegar a un sabado inolvidable para el, su equipo, Nestor y una ciudad que por primera vez tiene un campeón argentino en una categoría emblemática.

Pero para ello debió transitar un camino de mucho esfuerzo, por la mañana, tarde y noche sin dejar de trabajar para un sustento propio. Pero se rodeo de gente que entendió que el trabajo en equipo tiene a la larga su resultados siempre y cuando el boxeador este dispuesto a esa prueba de fuego. Néstor fue el escalón y la guía, cuando ya no pudo porque su nafta se fue terminando, tomo la posta Elías Pino y este se fue nutriendo de cursos, y mucho trabajo y convoco a Maxi Peralta para que se uniera al grupo y mas tarde se sumo la experiencia y tranquilidad de Alberto Berton que en nuestra ultima charla me expreso: Panterita esta muy rápido, fuerte y además cada día pega mas afirmado, vamos a dar el golpe y llego ese día donde pudimos apreciar un trabajo que no dejo dudas y apabullo a un rival que en la previa venia a matar.

Pero se encontró que el punto fue banca, con boxeo, velocidad y potencia que no lo dejo ni respirar desde que sonó la campana.

Llego la consagración pero para ello hubo un largo camino recorrido con mucha seriedad y acá este el premio estimado PANTERITA RODRIGUEZ, campeón de la humildad y el esfuerzo…ahora vendrán otras historias…otras peleas…a no relajarse…todos querrán ese preciado lauro..al que seguro alguna vez soñaste y hoy podes disfrutar y hacelo..sin olvidarte que lo tuyo sigue siendo trabajo…trabajo… trabajo… nadie te regalo nada… Nos diste una alegría única, no hay palabras para describir la alegría de ver a través de la pantalla tu gran noche plena de boxeo y concentración acompañando por un puñado de nuevejulienses que siempre creyeron en vos… y además le diste a Nestor Ferrario en un momento muy difícil de su vida, lo que tanto se merecía un campeonato que quedara para siempre.

Gracias porque tu entrega y un buen espejo para los que viene marchando, pero que no se olviden que para esto solo hay un camino: entrenar, entrenar, entrenar y todos lo días buscar lo mejor dejando de lado muchas cosas que deseamos. SALUD CAMPEON DE LA HUMILDAD….

Por Juan Carlos Bravo

Director FM 102.7 Radio Amanecer – 9 de Julio

Periodista Deportivo y Comentarista de Boxeo