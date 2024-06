Mariano Navone y un nuevo desafío, el ATP 500 de Queen´s

Los tenistas argentinos que disputarán el torneo son: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Mariano Navone y Tomás Etcheverry. El torneo comenzará el lunes 17 de junio y finalizará el 23 del mismo mes.

Navone, que logró una estadisitca top sobre polvo, chocará con Draper (40), un especialista en césped. Con su juego ofensivo, su aceleración en la derecha y principalmente el saque, se torna un contrario difícil de parar. Además, se tratará de la segunda experiencia del oriundo de 9 de Julio en la superficie, puesto que el año pasado recién hizo su debut en la qualy del Grand Slam que se celebra en el All England Lawn Tennis Club. Como si no fuera suficiente, en la segunda ronda se cruzaría con el ganador de Alcaraz vs. Cerúndolo.