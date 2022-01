El calor: un factor poco reconocido en el bienestar animal

Los últimos días sorprendieron con la permanencia de altas temperaturas, esta semana el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una ola de calor extremo y duradero en gran parte del país provocando alerta meteorológica. Así como las personas sufrimos el calor, los animales se ven afectados; es por ello que desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires nos brindan algunas pautas a tener en cuenta.

En tiempos en los que el calor está superando registros históricos, poco se tiene en cuenta el cuidado de los animales en épocas estivales, lo que influye directamente en la productividad y el bienestar animal. Las altas temperaturas, como así también la falta o el exceso de lluvia, perjudican el ambiente, afectan el metabolismo y el comportamiento de los animales.

El golpe de calor es uno de los mayores riesgos que corren. “Los perros, por ejemplo, a diferencia de las personas, no tienen glándulas sudoríparas en el cuerpo, por lo que no pueden regular su calor corporal mediante el sudor; por el contrario, lo hacen a través de jadeos y del sudor que se elimina por las almohadillas plantares y, en el caso de los gatos, a través del lamido”; explican los referentes de la Comisión de Pequeños Animales del CVPBA.

“La sensación de calor que experimenta un animal no depende sólo de la temperatura ambiente, sino de la denominada temperatura efectiva. Ésta, a su vez, resulta de la interacción de varios factores, especialmente la temperatura ambiente, la humedad relativa, la ventilación y la radiación solar”, señalan las autoridades del Colegio de Veterinarios Bonaerense.

En este sentido, desde la Comisión de Grandes Animales señalan que “tanto en bovinos de leche, bovinos de carne, cerdos y aves el estrés calórico tiene mucha importancia porque impacta directamente sobre el sistema pues se ve un impacto negativo en índices de producción y en la reproducción llegando hasta un importante incremento en los porcentajes de mortandad”.

Es por esto que hay que prever ciertas situaciones para mitigar el efecto del calor sobre los animales; sobre todo cuando la temperatura ambiente supera los 25 °C y la humedad alcanza el 50 % durante períodos de tiempo prolongados.

Es por eso que el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires brinda medidas de prevención a los efectos de salvaguardar el bienestar animal y agregan que “es importante tener en cuenta que hay situaciones de mitigación en común y otras particulares para cada una de las especies, por lo cual es de suma importancia la consulta al veterinario de cabecera”.

Es así que, recomiendan :

Para todos los animales:

– Proporcionarles sombra y ubicarlos en lugares ventilados

– Brindarles agua a discreción, limpia y fresca; limpiar los bebederos

– Alimentarlos durante las horas más frescas

Para los animales de compañía:

– Sacarlos a pasear en horarios adecuados

– Bajo ningún caso dejarlos dentro de los autos

– En los perros con patologías, respetar sus tiempos y en caso de tener paseador solicitar paseos individuales

– Si viajan con sus perros o gatos llevar todos los implementos que puedan necesitar, su libreta sanitaria donde conste vacunas al día; como así también, verificar que cumpla con todos los requisitos solicitados por el lugar de destino. De transportarlos en vehículos tener el cinturón de seguridad para los perros y la transportadora para los gatos. En caso de viajar al exterior, verificar minuciosamente los requisitos con el Senasa y así poder emprender el viaje sin imprevistos.

Paro los animales en producción:

– Reducir el tiempo de espera en los corrales

– No transportar en los horarios de mayor calor

– Evitar tareas sanitarias durante las olas de calor

Por CVBA