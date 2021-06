El CAA alerto que el camino de restringir exportaciones no mejora el acceso al consumo interno

Las 61 entidades y cámaras que conforman el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresaron su “preocupación y rechazo” a la suspensión de exportaciones de carne vacuna dispuesta por el Gobierno Nacional hace dos semanas.

“Este tipo de medidas no contribuye a promover más producción, ni a crear empleo, ni a favorecer a los consumidores que tienen afectado su poder adquisitivo”, sostuvieron en un comunicado desde el CAA luego de una conferencia de prensa que encabezo el vocero de de dicho consejo agroindustrial, Jose Martins

«Estamos convencidos de que para solucionar los problemas de pobreza, inflación y desinversión productiva se necesitan políticas de mediano y largo plazo que promuevan empleo genuino, que es el instrumento más efectivo para mejorar sustentablemente las condiciones de vida de los argentinos», agregó la organización.

«Creemos firmemente que un país que no produce, que no industrializa y que no exporta queda atrapado en un círculo vicioso con resultados negativos, mayor pobreza, marginalidad y destrucción de calidad de vida. Por eso hemos propuesto desde el año pasado medidas concretas para reactivar la inversión productiva, mejorar la ecuación económica de las economías regionales, lograr un desarrollo federal, inclusivo y sustentable, incluyendo logística, política de género, riesgo agropecuario, biocombustibles entre otras, y ninguna hasta la fecha fue atendida» agregan el texto que apoyaron sus integrantes.

En cuanto al proyecto de ley para aumentar las exportaciones agroindustriales y generar 15 mil millones de dólares adicionales, «lamentablemente, y a pesar de las numerosas reuniones entre los equipos del CAA y funcionarios del Gabinete Económico, este proyecto no avanza y da la impresión de que ha entrado en vía muerta. Las expresiones verbales de apoyo recibidas desde las áreas de Gobierno no se han trasladado a los hechos y las promesas cambiantes se han ido diluyendo», señaló José Martins, quien cambien preside la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Según el ejecutivo, quien en la conferencia de prensa anunció un pedido de audiencia con el Presidente, Alberto Fernández, se constituyeron mesas intersectoriales para las cadenas de maíz, trigo y carne, donde se generaron propuestas puntuales. «En el caso de la carne, parece no haber sido suficientes para revertir el cierre de las exportaciones del sector».

Martins advirtió que si Argentina no produce, no industrializa y consecuente no exporta, en este caso quedamos atrapados en un circulo vicioso con resultados ya conocidos, mayor pobreza, informalidad y la destrucción de la calidad de vida, por lo que expreso tras una reunión dada por parte del CAA el lunes 31/05, dijo «nos parece prudente alertar que el camino de restringir exportaciones no mejorara el acceso al consumo interno, muy por el contrario hará caer la producción, afectando negativamente la oferta para este mercado domestico y por ende las exportaciones, subrayo en la conferencia virtual.

Respecto a las inhabilitaciones de exportadoras de carne por maniobras fraudulentas, Martins consideró «nos manifestamos en contra de toda práctica informal, que debe ser duramente castigada por los mecanismos de control estatal. No podemos permitir que existan empresas y operaciones de comercio exterior que generen distorsiones o competencia desleal».

Por otra parte en cuento al aumento del precio de la carne y su impacto la la inflación, consideró que «el fenómeno inflacionario tiene mucho más que ver con una situación macroeconómica, donde se dan un montón de factores, desde devaluación, la ‘maquinita’ que emite dinero, el incremento del combustible, salario que necesitamos poner a tono en realidad, y los alimentos pueden estar exentos».

Y agregó «hablaría muy mal de nosotros si tratamos de despegar a los alimentos del resto de las cosas. Veamos qué les sucede a otros países que también son exportadores de carne, como Brasil y Uruguay, que no tienen los mismos niveles de inflación e impacto en las góndolas que tenemos que resolver en conjunto».