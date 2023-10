El 4to. en su historial: Mariano Navone se consagro campeón del Challenger de Buenos Aires

El tenista nuevejuliense Mariano Navone, se convirtió en el nuevo campeón del tradicional Challenger de Buenos Aires que se disputo en el Racket Club Buenos Aires, tras vencer en la final por 2-6, 6-3 y 6-4 a Federico Coria en dos horas y media de partido.

De esa manera Nav0ne obtiene el cuarto titulo de challenger del ATP Tours, y en tan solo cinco meses, obtiene estos torneos que en un año excelente para su carrera deportiva.

Buenos Aires 2 Ch F: WELCOME TO THE TOP 150, MARIANO NAVONE!!! 👍😭 D. Federico Coria 2-6, 6-3, 6-4, and landed at 145 live iirc as I speak.

Survived the serving chaos + serving it out in the impt moments. Navonetas where are you?? 🤩

