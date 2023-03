Ecos del discurso de Mariano Barroso: “Pareció un discurso lavado”

Tras dejar el discurso a la asamblea legislativa del Concejo Deliberante de 9 de Julio, por parte del Intendente Municipal Mariano Barroso, quien en el final dejo abierta las Sesiones Ordinarias del HCD; los ediles del Frente de Todos rápidamente intercambiaron sus miradas a lo dicho por Barroso. Durante el discurso se lo pudo observar al Concejal José María Mignes, tomar debida nota de las palabras del Intendente.

Fue el Concejal Juan Pablo Gagleano quien, ante la consulta de El Regional Digital, en primer lugar, dijo que le quedo la incógnita sobre una gran obra que será un antes y un después en 9 de Julio, recordando lo que dijo el Intendente en el final de su discurso.

En otro párrafo, Galeano en su opinión dijo “Parecio un discurso lavado, en el sentido de que cuando se habla de recolección de residuos, se sabe que hay una deficiencia, pero se viene prometiendo esto desde la primera campaña política, por lo que me parece que no se está concretando y está poniendo en manos de la oposición la gestión.

No se habló mucho de la problemática habitacional, donde hay una realidad muy importante y no sabemos cómo se va a dar una respuesta, expreso el edil del Kirchnerismo. Otra cuestión que no se tuvo en cuenta es la “fuerza comunal” (Guardia Urbana Municipal), que se anunció, pero en el presupuesto municipal no está incluido. Por lo que estamos a la espera de la presentación del proyecto.

Desde nuestro lugar siempre seguiremos aportando para el bienestar de los vecinos del distrito de 9 de Julio, en que tengan mejor calidad de vida, subrayo.

Finalmente se refirió que durante el tratamiento del Presupuesto 2023, queríamos hacer un “Presupuesto Participativo” para las localidades del Interior, para democratizar los recursos municipales, a su vez vemos que en materia de caminos rurales no son de lo mejor y nada de esto ha sido dicho, indico.