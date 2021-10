Duro cuestionamiento para el HCD: “No hubo preocupación por anteriores despidos ni por el crédito de 185 millones de pesos que perdió la CEyS”

“Pareciera que en la historia de la Cooperativa este es el primer despido que se tiene, ya que en el corto tiempo siendo la lista Celeste gobierno de la CEyS también hubo otros despidos, con acuerdos que fueron en dólares y mucho mayor al que se le pagara al señor Raineri que asciende a U$S 70.000, como ejemplo el de un ex empleado del sector gas por U$S 52.700, también el despido de un empleado jerárquico por U$S 103.000, pero aquí no vemos la preocupación del Concejo Deliberante, ni tampoco por el crédito de 1 millón de dólares (185 millones de pesos), para la compra de dos generadores que la CEyS no recibió y que deberá pagar, recordó el presidente de la CEyS Mariano Moreno, Matías Losinno y agrego tampoco “no nos han pedido un informe o solicitar una reunión para ponerse al tanto de la situación” , sostuvo.

“Aquí hay dos lecturas. La primera que no hubo una manifestación política como si lo han hecho ahora, y por otro lado los que ahora dicen que es una locura el acuerdo al que llego la Cooperativa, son los que ayer acordaban mayores montos, y la diferencia es que aquí hay un despido con causa, ya que sostenemos Raineri no debía cobrar un pesos de la Cooperativa, no estamos de acuerdo en tener que pagar y agrego que en la entidad esta toda la documentación si alguien quiere ver”, puntualizo.