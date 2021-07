Dudignac: Aprehende a un hombre de 32 años acusado por un abuso sexual

Pasado el medido dia de este lunes 26 cumpliendo una orden judicial emanada por Juzgado Nº 1 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del Dr. Romero, personal de la Sub Comisaria Dudignac en conjunto con Sub DDI Bragado y Policia Comunal de 9 de Julio procedieron a la aprehension de un masculino de 32 años sobre quien recae una acusación por un hecho de abuso sexual agravado, cuya victima es menor y del entorno familiar del mismo, informo el Sub Comisario Carlos Savinel en dialogo con el programa radial Acontecer Rural p or FM 102.7 Radio Amanecer.

Conforme detallo el titular de la Sub Comisaria Dudignac, la investigación se inicio bajo las ordens de la UFI Nª2 , a principio de año donde se trabajo protegiendo a la familia y la victima, en tanto que al ser detenido, el hombre que se dedica a las tareas rurales no opuso resistencia, informo Savinel.

En cuanto a la persona aprehendia se encuentra alojado en una dependencia de la región a la espera de tomarle su correspondiente indagatoria y hacia dos años que vivia en Dudignac, siendo su origen de la ciudad de Lobos.