Custodia del Gobernador Kicillof agredió a joven con discapacidad en Casares

Mientras se desarrollaba el acto oficial por la entrega de viviendas e inauguración de la casa de la Provincia y otras obras, se escuchó un grito que provenía de un sector de los presentes, pero sucedió algo más, los custodios de civil del Gobernador Kicillof, que por ciento era muchos, lo sacaron de manera brusca, mientras lo tomaban del cuello y le aplicaban algún golpe.

Casares On Line hablo en primer término con Lucas Terra quien señalo: “Yo estoy hace años anotado para una viviendas, viste que le dan a todos… Lo único que le dije es deja de mentir, dejar de robar y fue ahí que me agarró un gordo del cogote, me pegó una piña y tengo certificado de discapacidad. Y sí, me pegaron, no me dio tiempo a nada, nada, a atinar a nada… Sé que eso que dije no está bien, yo también tengo mi carácter… Yo no soy de molestar, pero yo no voy a parar hasta que me den lo mío. Porque yo quise hablar con él, saludar, sacar una foto, como corresponde…

Me pegaron, ya hice la denuncia a los guardaespaldas del Gobernador, y me sacaron de la policía Goreta y Coronel, sino no sé qué me podía pasar”, señalo Lucas.

El Intendente Stadnik

Por otro lado le preguntamos al Intendente Stadnik si sabía lo que había sucedido, a lo que en principio nos señaló que no pero que iba a averiguar. Poco después se comunicó con nuestro medio y nos manifestó que había hablado con dos funcionario de él, Juan Goreta y Claudio Coronel, quienes le explicaron que Lucas había gritado e insultado al Gobernador y la custodia lo saco, ante su resistencia,… “la custodia no sabía que era una persona especial, y ante esa situación actuaron, no estamos acostumbrados a que la policía haga eso, pero es entendible porque deben preservar la seguridad del Gobernador, y si no es por Goreta y Coronel que intercedieron, explicándole que era un chico especial, se lo habrían llevado detenido…

Nosotros siempre estamos ayudándolo a Lucas, de una u otra manera, porque sabemos de su situación, pero le habíamos dicho que no teníamos casa para entregarle, tendremos que ver de qué manera lo podemos ayudar y lamento lo ocurrido”, indico Stadnik.

Fuente e imagen: Casares o line