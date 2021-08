Cuales son las oportunidades para la ganadería, exportar bajo cuotas negociadas con otras naciones o bloques

Existen numerosas formas de restricciones que impiden o limitan la importación de productos en diferentes países. Las cuotas cuantitativas o arancelarias que imponen los países destino a la hora de importar ciertos productos caen dentro de estas formas de restricción, pero para los países exportadores son oportunidades para acceder a un mercado y afirmarse en el mismo.

Desde el lado de Argentina, su existencia es producto de arduos acuerdos con países y/o bloques de países donde a nuestra nación se le ha otorgado un cupo o capacidad de provisión de bienes a dichos mercados atados a ciertas condiciones con beneficios relativos respecto de otros potenciales proveedores. En otras palabras, se brinda a Argentina la posibilidad de vender una cantidad acordada de mercancías bajo reglas más beneficiosas de las que se utilizarían normalmente.

Para dar un ejemplo de esto, una de las cuotas más emblemáticas de los últimos años ha sido la Cuota Hilton. Este cupo de exportación tiene a la Unión Europea (UE) como contraparte en la negociación, bloque que dispuso las condiciones para el ingreso a dicho mercado. Los beneficios de este acuerdo radican en que ubica a las exportaciones argentinas de carne vacuna sin hueso de alta calidad en un contingente arancelario favorable y que, además, al tratarse de carne bovina de calidad elevada, su valor es superior. A nuestro país se le ha otorgado una cuota de 29.500 toneladas de carne bovina y 200 toneladas de carne de búfalo.

Así como la cuota Hilton, Argentina tiene vigente otros 16 tipos de acceso a mercados externos bajo la forma de cuotas, que surgen de diferentes acuerdos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera por país/bloque y por tipo de producto:

Vale aclarar que las cuotas de exportación correspondientes a Venezuela, Colombia y Ecuador se encuentran englobadas en acuerdos alcanzados entre estos países y el MERCOSUR y que, tras la distribución de los cupos entre los países miembro, se le ha otorgado a nuestro país una participación específica.

Dentro de los tipos de bienes, se destaca la elevada proporción de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y, dentro de este mismo grupo, los principales bienes con cuotas asignadas son las carnes bovinas (4) y ovina (2), mientras que luego se presentan las cuotas de lácteos (3) y quesos (1). Además, dentro de los productos primarios se destacan cuotas de ajo, azúcar, maní y tabaco.

La relevancia de estas cuotas radica en que brindan un esquema de incentivos para la producción en las diferentes cadenas agroalimentarias del país, permitiendo un desarrollo más heterogéneo, incluso estimulando el agregado de valor debido a la elevada participación de las MOA dentro de estos acuerdos. De todas formas, los tonelajes de agregados que resultan de sumar las diferentes cuotas por producto revelan la importancia que se le ha dado a los productos cárnicos, y en especial a los bovinos, en los acuerdos comerciales en nuestro país.

Respecto al cumplimiento, o no, de las mismas ha dependido de las dinámicas productivas y las vicisitudes del propio comercio exterior. Por citar algunos casos puntuales, en el año 2020, la cuota de lácteos de Colombia fue cumplida en un 99,4% de su totalidad, 6 meses antes de que finalice el año correspondiente, este registro fue el más alto desde la entrada en vigencia del acuerdo en el febrero del 2005. Para dicha cuota, actualmente sólo se han certificado 325 toneladas sobre las 2.940 toneladas posibles (11%), representando una enorme diferencia en relación con el año previo. Al mismo tiempo, no se poseen certificaciones para las cuotas de Venezuela y Ecuador en la actual campaña.

Sector bovino:

Al realizar un desglose de los 4 acuerdos para exportar carne bovina bajo un sistema de cuotas obtenemos que este tonelaje se reparte de la siguiente manera:

• Cuota Hilton (Unión Europea): 29.000 toneladas

• Cuota 481 (Unión Europea): 45.000 toneladas

• Cuota USA (EE. UU.): 20.000 toneladas

• Cuota Colombia: 2.156 toneladas (entre Cupo I “cortes finos” y Cupo II “demás cortes”)

Este agregado presenta dos razones por las cuales las cuotas poseen una elevada importancia dentro del mercado bovino nacional. Por un lado, sumando el volumen de estos 4 cupos, el tonelaje resultante (realizando la equivalencia a res con hueso) se aproxima al 15% del tonelaje exportado durante todo el 2020. Es decir, en caso de completar totalmente las cuotas, más de 1 de cada 8 kilos exportados habrían sido consecuencia de estos acuerdos. Por otro lado, en un mercado donde las exportaciones alcanzaron valores cercanos a los US$ 3.050/t eq. res con hueso, según datos brindados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, las cotizaciones de los cortes que se incluyen en estas cuotas superan con creces aquellos valores. En este sentido, el 4 de agosto del 2021, de acuerdo con las cotizaciones relevadas por la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA), la tonelada de RAL Hilton se encontró en US$ 11.500/t, mientras que el bife ancho Hilton se ubicó en los US$ 11.000/t. Al mismo tiempo, los 7 cortes de la Cuota 481 se encontraron en promedio en US$ 9.000/t, superando ampliamente los valores del set de 17 cortes enviados a China (principal destino de la exportación nacional de carne bovina) el cual encontró cotizaciones promedio de US$ 5.200/t.

La contracara de esta situación es el cumplimiento de las cuotas. En lo que va del 2021, las cuotas presentan porcentajes de cumplimiento variado y, contrariamente a lo que podría esperarse, existen casos en donde cabe la posibilidad de aumentar el tonelaje para aprovechar las mejores cotizaciones. En este sentido, en lo que fue la campaña 2020/21 (julio 2020 – junio 2021) para los cupos de la Unión Europea, por un lado, se dio un cumplimiento del 90% sobre el tonelaje disponible para la cuota Hilton, mientras que la cuota 481 apenas alcanzó a un 13,2% sobre las 45.000 toneladas disponibles. Este exceso de capacidad equivale a exportaciones por aproximadamente 39.000 toneladas de carne, que, valuadas a US$ 9.000/t, podrían significar exportaciones adicionales por 351 millones de dólares.

Por otra parte, las cuotas de EE. UU. y Colombia se encuentran a mitad de ciclo (puesto que se rigen por el año calendario). En los primeros 6 meses del año, las certificaciones correspondientes a la cuota de EE. UU. equivalen al 45% de las 20.000 que disponen, por lo que, de mantenerse el ritmo de certificaciones, se rondaría un cumplimiento del 90% hacia fines de diciembre de este año. No obstante, la cuota de carne bovina de Colombia (sumando ambos cupos) apenas posee un 14,5% de cumplimiento sobre el total disponible, lo cual implica la posibilidad de exportar casi 1.800 toneladas adicionales de carne.

Por Lugones Alberto – Terre Emilce / BCR