Conmoción en la región: Hallan a un joven de 18 años asesinado de un disparo en la cabeza en un baldío de Chivilcoy

Un gravísimo y sangriento episodio sacudió la tranquilidad de la vecina localidad de Chivilcoy este domingo, generando una profunda consternación en toda la zona. Alrededor de las 12:00 horas, un llamado de urgencia alertó a las autoridades policiales sobre la presencia de un cuerpo sin vida en un predio baldío, lo que desencadenó un inmediato y fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad.

Al arribar al lugar señalado, en la intersección de las calles Almirante Brown y Carlos Gardel, los efectivos constataron la veracidad del aviso. En medio de un escenario desgarrador, se hallaba el cadáver de un joven que posteriormente fue identificado por las autoridades como Abraham Laguna, de 18 años de edad, quien registraba domicilio en la Calle 76 N° 726 de la mencionada ciudad bonaerense.

Ejecución y peritajes en la escena

Las primeras precisiones médicas y los peritajes preliminares realizados en el lugar por el personal idóneo de la Policía Científica confirmaron la extrema violencia del ataque. El cuerpo del adolescente presentaba una grave herida de arma de fuego localizada en la zona del cráneo, lesión que le produjo la muerte de forma instantánea en el mismo sitio del hallazgo.

Los investigadores procedieron al secuestro de elementos de interés para la causa y al resguardo perimetral de la escena con el fin de preservar cualquier tipo de rastro que permita reconstruir la mecánica del homicidio, el cual, por sus características, denota una preocupante ferocidad.