Con lluvias que llegaron hasta 160 mms. en la zona rural, el distrito se vio sorprendió por la magnitud del fenómeno en pocas horas

Entre las 11hs y 11:30hs comenzaron a generarse las primeras lluvias que se dieron de continuo hasta pasada las 18hs, con registro que en varios de los casos sobre pasaron los 100 mms.

En la ciudad cabecera el registro va de 101 mms. (zona Club San Martin), 110 mms. (zona Club Once Tigres), con dos focos de lluvias fuertes que se dieron a las 15:30hs donde en 15 minutos se registraron 25 mms y a las 17:30 y por el lapso de una hora se registraron 40 mms.

Esto trajo aparejado que algunas zonas de la ciudad las calles se vieron totalmente anegadas por el cumulo de agua y la magnitud de la lluvia, donde la Guardia Urbana procedió al cierre del transito para no generar ingreso de agua en viviendas.

En tanto que en Barrio Alborada sobre Av. Compaire, una canaleta se tapo y comenzó a ingresar agua a la vivienda, y un automóvil intento pasar por la intersección de Corrientes y Tucuman y quedo en medio del agua, y fue asistido por Bomberos Voluntarios.

Tambien desde Bomberos Voluntarios acudieron a sofocar un incendio de un tablero eléctrico en una vivienda en calle Corrientes al 700.

En tanto que en el Barrio «2 de Abril», en medio del ultimo chaparrón se produjo una explosión que derivo en un corte total de energía eléctrica en esa zona, por lo que ya trabaja en el lugar, personal de la CeyS Mariano Moreno para restaurar el servicio a los vecinos.

Desde las localidades no se reportaron daños o anegamientos de viviendas, informaron desde la oficina de Defensa Civil 9 de Julio.

Registro de lluvias

Ciudad cabecera: 101 / 110 mms.

Morea: 108 mms

French: 120 mms

Dudignac: 93 mms

Facundo Quirgoa: 90 mms.

La Niña: 95 mms

Carlos Maria Naon: 56 mms

Dennhey: 62 mms

Patricios: 112 mms.

12 de Octubre: 120 mms

5 Esquinas: 100 mms

El Jabalí: 105 mms

Bacacay 160 (campo Cabrer)

Bacacay 124 ( Est, Margarita Maria)

Campo Montero (12 de Octubre): 136 mms

Las Palmas ( 12 de Octubre) 128 mms

Campo Gorza: 140 mms

La Unión ( French) 132 mms.

El Bagual: 132 mms.