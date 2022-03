Con importantes novedades, New Holland Agriculture vuelve a Expoagro

New Holland Agriculture, marca perteneciente a CNH Industrial, participará una vez más de la tradicional exposición que reúne a toda la cadena agroindustrial del país. Tras casi dos años sin muestras a campo debido a la pandemia de Covid19 la feria vuelve a su versión física y tendrá lugar en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, Buenos Aires. La misma se llevará adelante ateniendo a todas las recomendaciones y protocolos necesarios para seguir cuidando a sus visitantes. La ‘Capital Nacional de los Agronegocios’, es el espacio ideal para vincular a compradores y vendedores del agro. Empresas, entidades bancarias, productores, contratistas, concesionarios y todo el arco del mundo rural se encuentran para compartir novedades sobre los mejores productos y servicios. New Holland Agriculture desembarcará en Expoagro con la mejor tecnología, su amplio portfolio de productos y la cercanía con los productores. “Llegamos a Expoagro con muchas expectativas y también muchas novedades, especialmente en lo que se refiere a lanzamientos de producción local e incorporación de tecnologías para los equipos a través de los servicios de agricultura de precisión que posee la marca”, comenta Tomás Liceda Rosasco, Director Comercial de New Holland en Argentina.