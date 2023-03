Con asesoramiento de lujo: Noveno lugar para Santi Baztarrica en Rafaela

Se disputo este fin de semana en el ovalo de Rafaela, provincia de Santa Fe, la segunda fecha de competencia de la Formula Nacional Argentina, catalogada como la fábrica de nuevos talentos en el automovilismo y donde compite el nuevejuliense Santiago Baztarrica con el equipo Warner Competición.

Luego de una primera fecha que lo dejo fuera de la competencia a Baztarrica tras protagonizar un accidente y que le causo la fractura en una de sus muñecas, el juvenil campeón del Rotax, se repuso rápidamente y en Rafaela tuvo un muy buen papel deportivo, ya que en las dos carreras culmino en el noveno lugar.

Acompañado por Guillermo “Yoyo” Maldonado y todo un equipo de nuevejulienses que cercaron a Santi Baztarrica, el piloto nuevejuliense manifestó sentirse muy bien y con mucha confianza, comento en diálogo con Radio Amanecer 102.7.

En cada vuelta me sentí muy cómodo, aun cuando vuelvo de una fractura en una de mis muñecas. El sábado tuvimos solamente dos tandas para conocer el circuito y luego la clasificación, por lo que no nos fue nada mal y tuvimos a la altura de pelear bien arriba y si bien estaba para un séptimo lugar, un error mío me dejo en el noveno lugar, reconoció en la entrevista radial.

Baztarrica compitió en uno de los autódromos que supo tener como grandes protagonistas del automovilismo local como lo fueran Guillermo “Yoyo” Maldonado o Daniel Cingolani y manifestó que en su caso está compitiendo con pilotos de una vasta experiencia en esta fórmula y otras más, por lo que me deja muy conforme esta carrera, pensando en mejorar para la próxima, dijo.

La competencia la termino ganando el nicoleño Juan Pablo Traverso que supo aprovechar muy bien un situación entre Suarez y Stang para saltar a la primera posición en la última vuelta y así alcanzó una gran victoria en Rafaela. Mientras que el día sábado la competencia la gano Suarez.