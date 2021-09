Comité de Crisis: Recomendaciones en el día de la elección y se dispondrá de testeos rápidos para quienes trabajen en el comicio

Esta mañana, el Comité de Crisis en Salud de Nueve de Julio ofreció una nueva rueda de prensa, en la que sus integrantes destacaron la importante baja registrada en los casos activos durante las últimas semanas.

“Este descenso de los casos positivos condice con el menor nivel de internaciones y consultas que se vienen registrando, pero de ninguna manera significa que tengamos que dejar de cuidarnos”, señaló en primera instancia la Dra. Yanika Bollo, integrante del equipo de Salud del municipio.

“Este respiro se debe tomar con especial responsabilidad”, subrayó paralelamente, destacando además que actualmente no se presentan casos activos en ninguna de las localidades del interior del distrito.

DESARROLLO DE LOS COMICIOS

La Dra. Bollo solicitó tomar los debidos recaudos en lo que hace a la asistencia de los ciudadanos a cumplir con la obligación de votar en las elecciones del próximo domingo.

“Si bien los riesgos son menores que los que presupone, por ejemplo, ir a un supermercado, es importante no ir en grupos, no tener contacto con grupos numerosos, chequear con anticipación los lugares de votación, llevar nuestra propia lapicera, elementos sanitizantes y mantener el distanciamiento”, detalló.

Asimismo, recomendó no utilizar pegamentos para cerrar los sobres, dado que los mismos permiten ser cerrados con su solapa.

CENTRO DE TESTEOS PARA TODOS LOS VECINOS AFECTADOS AL COMICIO

Finalmente, anunció que el día sábado 11, en el Palacio municipal, y en el horario de 10 a 14 hs. se instalará un centro de testeos para todos los ciudadanos afectados al acto comicial, en sus diferentes facetas y responsabilidades, quienes podrán asistir a hisoparse libremente.

CLINICA INDEPENDENCIA

En representación de este centro de salud, el Dr. Raúl Zapata manifestó que se viene registrando una notable disminución en las consultas y en los pacientes internados, recomendando a los vecinos no abandonar los cuidados, al desconocerse por el momento la posibilidad de una nueva ola de contagios.

Además, como en otras oportunidades, dejó su reconocimiento y agradecimiento al personal de salud por el esfuerzo realizado.

HOSPITAL JULIO DE VEDIA

Finalmente, el director médico del Hospital Julio de Vedia, José María Mignes, indicó que la situación en el establecimiento es similar a la de Clínica Independencia, con notoria disminución en internaciones y consultas, mientras que los índices de positividad han sido en varias jornadas del 0%.

Finalmente, en lo que hace a la campaña de vacunación, informó que 34.870 vecinos fueron inoculados con la primera dosis y 22.244 ya cuentan con el esquema completo, representando esta última cifra el 66,76% de los ciudadanos inscriptos.