Comité de Crisis en Salud: De las personas mayores a 60 años inscritas en el distrito, del 89 al 96 por ciento ya se vacuno

El Comité de Crisis en Salud de 9 de Julio brindo precisiones y aclaraciones sobre la situación epidemiológica del distrito en el contexto de la pandemia de Coronavirus, la que ha mostrado una evolución favorable en cuanto a la cantidad de casos semanales, ya que se registraron 223 casos versus 372 de la semana anterior, explico la Dra. Yanika Bollo, integrante del equipo de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio.

En tanto, al referirse a la situación de las localidades del interior del distrito, señaló que también se ha registrado una disminución de casos, con 10 pacientes positivos en Quiroga; 24 en Dudignac, 3 en Naón, 7 en La Niña, 7 Patricios, 2 en Morea y 2 en 12 de Octubre; mientras que en las restantes comunidades no se registran casos activos.

Posteriormente, en representación de Clínica Independencia, el Dr. Raúl Zapata, señaló que en el establecimiento la situación ha sido más tranquila en la presente semana, en lo que refiere a consultas e internación, no obstante que se registran dos pacientes internados en terapia intensiva, y con respiración asistida.

“Posteriormente, el Dr. José María Mignes, Director médico del Hospital Julio de Vedia, expresó que si bien se ha registrado una disminución de las consultas e hisopados; “todavía no se ha relajado la internación, presentándose la terapia intensiva de Covid completa, lo que obligó a abrir la segunda sala; a la vez que también estaba completa la sala común de Covid”.

“Tenemos cuatro pacientes complicados como consecuencia del ciclo del virus, que lleva varios días, fundamentalmente en pacientes jóvenes”, agregó; remarcando por ello que es imprescindible “seguir cuidándonos para que los resultados se vean en 15 o 20 días”.

Aclaración sobre casos que no tienen seguimiento

En tanto que ante la consulta periodística de El Regional Digital sobre posibles pacientes con covid que “no estan registrados y no hay seguimiento”, la Dra. Bollo analizo que puede suceder que el paciente no se hisopa en 9 de Julio y si eso no nos llega la ficha y no tenemos conocimiento, sin embargo al aportar mayores datos desde este Portal en que profesionales ligados al Comité de Crisis habían asistido al matrimonio cuyo contagio fue por contagio estrecho, respondió que los congios estrechos los registra el hospital en lo que refiere a seguimiento y detallo que el Municipio cuenta con dos áreas: Control de foco, somos médicos y hacemos el llamado inicial, cuando nos llega la ficha epidemiológica y que está en el Hospital o en el medico, explico.

Vacunación

En otro tramo se consultó sobre el ritmo de la vacunación a lo que el Dr. Mignes destacó que se han logrado un buen ritmo y continuación donde ya se recibimos 22.498 dosis, de las cuales 17.340 corresponden a primer componente y 5101 personas recibieron el tratamiento completo, especifico. Además comento que se han mejorado los porcentaje de vacunación con primeras dosis donde de los docentes inscriptos, el 85% se vacuno, el personal de seguridad inscripto, 53% y personas entre 18 y 59 años también inscriptas con factores de riesgo, 75%.

Localidades

Refiriéndose a las personas inscriptas en las localidades, sobre el que hay un expreso pedido del municipio en que el Ministerio de Salud y la Región Sanitaria trasladen postas de vacunación, en especial Quiroga y Dudignac.

El Director del Hospital subrayo que conforme un informe del Ministerio de Salud confeccionado recientemente, nos da una grata sorpresa ya que los porcentajes de vecinos vacunados en la planta urbana y las localidades son similares; y explico que en el rango de mayores de 60 años, en la planta urbana el 92% se vacuno; en Dudignac, 90,57%; Facundo Quiroga 87,51%; French 91,15%; Patricios 89,13%; 12 de Octubre 90,43%; Carlos María Naon, 89,86%; El Provincial 96,47%; LA Niña 96,91%.

En tanto que el porcentaje de personas vacunadas en el distrito de 18 años en adelante en el partido de 9 de Julio sobre 26.888 inscriptos, va del 77% (Villa Fournier) al 86,14% (French).

No obstante, Mignes informo “estamos evaluando la vacunación de pacientes postrados y con imposibilidad de movilizarse en estas comunidades del partido”.

Sobre este aspecto, la Dra. Bollo, que se vio sorprendida, y defendiendo el pedido del Municipio se presentan casos de vecinos del interior que directamente no se inscriben en la campaña, “porque luego no pueden movilizarse al no poder, por ejemplo, afrontar los costos de un traslado en remis”; y vio con buenos ojos la vacunación con ambos componentes a las personas postradas.