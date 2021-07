Comenzó a funcionar el Centro de Testeo Rápido en Salón “Abuelo Julio”

Desde la hora 9 a 13 y de lunes a viernes funciona desde este martes 13 el Centro de Testeo Rápido que se despliega en Salón “Abuelo Julio” sobre calle Av. Cosentino frente a Plaza España, y en la primera hora había concretado 17 testeos.

El Coordinador de Vacunate, Dr. José María Mignes brindo precisiones sobre la herramienta, la que indico es una modalidad nueva para nosotros pero es el mismo testeo que se hace en la guardia, Clínica o Laboratorio, para el control de esta enfermedad.

En cuanto al modo, Mignes describió que el paciente al llegar se le realiza un pequeño interrogatorio si tiene síntomas o no, la confección de una planilla administrativa y automáticamente se realiza el hisopado y se va a su domicilio en calidad de aislamiento, hasta que se le informe el resultado que se da en horas de la tarde, informo el facultativo.

Para el Dr. Mignes la llegada del Centro de testo rápido es una herramienta mas, que se suma a la vacunación y por otro lado la mayor cantidad de testeos rápidos de aquellas personas asintomáticos que en su vida normal y sin darse cuenta pueden transmitir este virus, y el objetivo es poder encontrar a esa gente, además de acelerar los diagnósticos, apunto.

En otro orden el Coordinador de Vacúnate sostuvo que a partir de ahora se va a observar en el informe del Comité de Crisis, que posiblemente los casos sospechoso casi no existan tal como fue este lunes con “caso sospechoso 0”, esto no es casual, sucede que al tener un resultado rápido, una persona en caso de sospecha al virus, ya no tiene que esperar esas 48 horas. Nosotros ya venimos desde hace una semana en la Guardia del Hospital realizando los test rapidos, informo.