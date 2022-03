CEyS TV: El servicio de la TV por cable es bien Celeste

Con la relevancia que tienen estas elecciones en la CeyS ante la expectativa de cambio de los vecinos, el creciente malestar por algunas decisiones tomadas por la administración de ésta y la absoluta ausencia de concreción de nuevos proyectos que beneficien a los asociados en estos cuatro años, la actual conducción liderada por el presidente del Consejo Dr. Matías Losinno sorprende con una conferencia de prensa donde anuncia de la prestación del servicio de TV por cable de aquí a unos meses por parte de la Cooperativa, lo que nos alegra sinceramente ya que es hacer realidad un proyecto de larga data.

Hoy, después de cuatro años sin nuevas ideas y pérdida constante de calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica, el actual Consejo propone concretar un proyecto generado por la Lista Celeste y aprobado por la Asamblea del año 2007.

Asombra la utilización casi textual de las palabras con que nuestra Lista Celeste incluyó ese proyecto entre las dos propuestas que, hasta ahora, ha dado a conocer a la prensa con algo de detalle y que difunde en sus redes sociales virtuales.

Inusual es que después de no realizar absolutamente nada a favor del asociado y con fines absolutamente electoralistas Losinno y la Lista Verde se apropien de la autoría de un proyecto que ni siquiera tenían en cuenta y al que seguramente no agregaron ni una coma.

Haciendo un poco de historia para los desememoriados, un Consejo de Administración de la Lista Celeste hizo gestiones con la TDA (Televisión Digital Abierta) a través de las cuales representantes de ARSAT llegaron a nuestra ciudad para evaluar posibles lugares de instalación de la -en aquel entonces necesaria- antena de recepción satelital y, también un Consejo de Administración de la Lista Celeste, al iniciar el servicio de CeySTel adquirió una central que permite dar el servicio de televisión a través de fibra óptica.

Como es su manera, Losinno y la Lista Verde mienten. Les desespera la búsqueda y consecución de votos, y el descontento creciente en la sociedad por la falta de gestión, atención adecuada y resolución de problemas cotidianos con los servicios que presta la CeyS; por lo que el presidente del Consejo -integrado en su totalidad por la Lista Verde- acude a un desesperado anuncio de un tema que ni siquiera conocía hasta que nuestra Lista Celeste lo citó en sus propuestas.

Decepciona también que se juegue con la ansiedad de los nuevejulienses con un llamado a una preinscripción al servicio que todavía no funciona y del cual no se informa el monto de inversión, para conocer la cantidad de posibles abonados. Es una absoluta falta de consideración personal para el socio, ya que desde la entidad se conoce la cantidad de bocas instaladas con fibra óptica y solo hace falta hacer una proyección estimada para saber ese número deseado.

Nuestro espacio quiere trabajar día a día, todo el año al lado y a disposición del socio como lo hizo siempre, no esperar al marco de una elección para anunciar un proyecto que pueda beneficiarle transitoriamente.

El trabajo debe ser todos los días, y no aprovechar las expectativas de los asociados para ganar un voto y después no estar durante el resto del año.

Por Lista Celeste Acción Cooperativa