CEyS Mariano Moreno: El Juicio contra tres ex directivos, condeno al ex presidente del Consejo, Omar Malondra

En diciembre de 2018 el entonces Consejo de Administración de la CEyS Mariano Moreno, presidido por Matias Losinno anunciaba que se había entablado una demanda judicial contra la anterior gestión de la CEyS, apuntando contra el ex presidente, Omar Malondra, la ex secretaria, Carmen Castagnino y tesorero de esa gestión, Alfredo Poggi.

Desde la Lista Celeste habían criticado que de denunciantes, pasaron a ser culpables y habian explicado a la prensa como habia sido la operatividad de un pago de casi 6 millones de pesos por una luminarias.

Declaraciones periodísticas en abril del 2023, por parte del ex presidente del Consejo de Administración, Omar Malondra, este recordó que fue él quien hizo la denuncia por la desaparición de los cheques y la no entrega de las luminarias. Fue en el año 2016 en los tribunales de Comodoro Py contra la empresa su Sutec S.A, por la no entrega de los 300 equipos de luces de LED, cuyo valor fue de $5.598.000

La causa avanzo y este año se dio el juicio oral y publico impulsado por el Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial Mercedes quien luego de escuchar los alegatos; dio a conocer la sentencia en la causa que investigaba la presunta defraudación vinculada a la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” de Nueve de Julio y fondos destinados a un plan de iluminación LED.

En el fallo, la jueza resolvió condenar a Omar Miguel Malondra, ex presidente del Consejo de Administración de la entidad, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, tras considerarlo responsable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

La resolución establece además distintas reglas de conducta que deberá cumplir durante el período fijado por la Justicia, entre ellas mantener domicilio informado, someterse al control del Patronato de Liberados, no cometer nuevos delitos y no concurrir a la Cooperativa Mariano Moreno.

También deberá realizar tareas comunitarias o, alternativamente, efectuar una donación destinada al hospital público.

En la misma sentencia, el tribunal absolvió a Alfredo Poggi y Carmen Castagnino al considerar que no se acreditó su participación penal en los hechos investigados.

Tras conocerse el fallo, desde la representación legal de la Cooperativa señalaron que analizarán los fundamentos de la resolución y no descartaron la posibilidad de presentar una apelación, mientras que la defensa también anticipó que recurrirá la sentencia.

De esta manera, finalizó una causa que había generado gran repercusión en la comunidad de Nueve de Julio y que llegó a los tribunales de Mercedes luego de varios años de investigación.