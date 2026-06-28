Centro Universitario 9 de Julio: Una entidad que acompaña a estudiantes desde hace 70 años

El Centro Universitario Nuevejuliense (C.U.N) arriba hoy a su 70º aniversario de vida institucional. Fue fundado el 28 de junio de 1956 con el objetivo de otorgar becas habitacionales para que jóvenes nuevejulienses puedan llevar a cabo sus estudios terciarios o universitarios en la ciudad de La Plata.

Sus inicios

La creación del CUN nace siendo intendente municipal de 9 de julio el Dr. Luis María de la Torre Campos, quien había asumido en 1956 como jefe comunal bajo el gobierno militar en el país en 1955.

La fundación del CUN se da cuando un grupo de estudiantes nuevejulienses radicados en la ciudad de La Plata, y que buscaban independizarse de un centro mixto que compartían con jóvenes de Bragado, encuentran el aval municipal para comenzar a dar sus primeros pasos el 28 de junio.

El presente del CUN

Hoy el Centro Universitario Nuevejuliense posee dos residencias propias, una en calle 37 y otra en calle 10. Actualmente se encuentra con un cupo completo de becados, 38 estudiantes en total: 19 en cada residencia.

Celebración por el 70º aniversario

La entidad publico en sus redes sociales un acto de celebración y remarcaron lo siguiente:

Para quienes en este momento somos, o alguna vez fuimos parte, es un orgullo muy grande pertenecer a la historia de esta institución y agradecemos profundamente todo lo brindado por el C.U.N, tanto en nuestra formación académica como personal.

Año tras año, de forma sostenida y con un gran esfuerzo, nuestra institución lleva adelante la noble tarea de ser el hogar de muchos becados Nuevejulienses, dando lugar a seguir sueños, metas y siendo parte fundamental en el camino de muchas generaciones de universitarios que soñaron y soñamos con un futuro mejor.

Agradecemos profundamente a quienes de diversas maneras son parte y colaboran dia tras dia con nuestra Institución: al cuerpo de becados, del presente y quienes lo fueron años anteriores, por honrar el lugar que les tocó con su esfuerzo, compromiso y predisposición siempre que es necesario, a la sub comisión de padres por el acompañamiento permanente, a comisiones directivas anteriores por el gran camino recorrido, por su enseñanza y por inculcarnos tan profundamente lo que representa esta institución. A las instituciones y comercios de Nueve de Julio por la mano brindada cada vez que se los necesita. A todos los medios de comunicación de la ciudad por ayudarnos a difundir y comunicar nuestra actividad, teniendo en cuenta que somos una de las pocas Instituciones Nuevejulienses con su Sede Social fuera de nuestra ciudad, su desinteresada colaboración nos acerca y nos permite estar presentes. Y por último a la comunidad Nuevejuliense en general, por el reconocimiento a nuestra institución y el acompañamiento cada vez que lo necesitamos. Con su valiosa colaboración se vuelve mucho mas sencillo cada paso y objetivo a concretar.

Acto