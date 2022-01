Celebra hoy a su 81º aniversario la Liga Nuevejuliense de Futbol

La Liga Nuevejuliense de Futbol fue fundada un 14 de enero de 1941 y en la actualidad es presidida por el convecino de Morea, Eduardo Barucco. Es la encargada de regir el futbol de primera división A y B, como asi también los torneos de infantiles en el distrito.

En su primera acta se describe que los primeros pasos para fundar la LNF tuvo la participación de los convecinos José Lagomarsino y Carlos Duberty en representación del F.C. Libertad; Telésforo Martínez por el Club Juventud Unida; Luis A. Parisi, Antonio Aita y Pascual Aiello en representación del Club y Biblioteca Agustín Álvarez; Claudio López, Alfredo Crischi y Juan R. Alonso por el Club Atlético Patricios; Héctor Alberto Sampietro y Ruperto Rodríguez por el Club Atlético y Social Dudignac; Abrahán Crelvon y Américo Perriello por el Club Atlético La Niña.

Pascual Aiello al exponer el móvil de la reunión, señala que el propósito del Club Agustín Álvarez es agrupar en torno a un organismo que se denominaría LIGA NUEVEJULIENSE DE FÚTBOL, a todos los clubes del distrito de 9 de Julio.

La segunda acta tuvo como lugar de reunión la sede Social del club Agustín Alvarez, con la asistencia de los Sires. Martín Medriano, Manuel González, en representación del Dennehy F. B. Club; José Lagomarsino y José M. García por el F. C. Libertad; Juan R. Alonso, Manuel García y Claudio López por el C. A. Patricios; Ruperto Schallimbaun y Héctor Bobio por el Club Once Tigres de 9 de Julio; Abrahán Crelvon y Américo Perriello por el Club Atl. La Niña; Luis A. Parisi, Antonio Aita y Pascual Aiello por el Club Agustín Alvarez y siendo las 22.30 horas del día uno de Abril de 1941 se declara abierta la sesión: Elección Mesa Directiva: Desígnese a los Srs. José Lagomarsino, Pascual Aiello y Telesforo Martines para que integren los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente de la Mesa Directiva de la Liga.

La integran 19 clubes

En la actualidad la Liga Nuevejuliense de Futbol esta integrada por 19 Clubes y que reparten cargos dentro de la instituciones. Los clubes son: Club y Biblioteca Agustin Alvarez, Atletico 9 de Julio, Social Dudignac, Atletico French, Atletico Naon, Atletico Once Tigres, Atletico Quiroga, Atletico San Martin, Football Club Libertad, 18 de Octubre ( El Provincial), Deportivo San Agustin, El Fortin, Atletico La Niña, Atletico Patricios, Compaña Gral. Buenos Aires ( Patricios), Defensores de La Boca, Social y Deportivo 12 de octubre, Defensores de Sarmiento y Social Morea

Actual comisión directiva