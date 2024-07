Casares: Ex concejal Justicialista cogoteo al intendente Stadnik

El primer mandatario municipal ingeniero Daniel Stadnik habría ofendido al ex concejal justicialista, Dr. Alberto Pol, en una reunión familiar y de amigos, cuando lo trató de «Cabeza de termo» a todos los que votaron a Milei.

La reunión de familiares y amigos terminó abruptamente cuando por cuestiones políticas se originó una acalorada discusión sobre la actual presidencia de la nación en manos del economista libertario Javier Milei.

En la reunión se festejaba el cumpleaños de un familiar del ex concejal y la discusión «voló por los aires», fue subiendo de tono hasta que el insulto de «Cabeza de termo» exasperó al ex concejal y ex presidente del Aero Club local, que tomó al actual intendente Daniel Stadnik del cuello y lo invitó a salir a pelear afuera, cosa que no se concretó gracias a la intervención del resto de los presentes que lo impidieron para que la cosa no llegue a mayores.

A la reunión el intente Stadnik, reconocido kirchnerista, había concurrido acompañado del ex Subsecretario de la Producción municipal venido a menos por orden de Walter Torchio, Martín Daguerre . Ambos partieron juntos luego del altercado.

Fuente y foto: Periodico Nueva Imagen