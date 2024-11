Capturar el mejor precio en granos: Recomiendan una hora de escritorio y analizar las variantes

«Se está comenzando la cosecha del trigo y se avanza con la siembra de soja, los maíces ya implantados, y el girasol, está teniendo un buen año desde el punto de vista climático y de precio.

Sin embargo el precio del trigo es muy malo, siguiendo lo que ocurre también en el plano internacional, por lo que quedamos muy lejos de los 250 dólares que en algún momento hubo y las perspectivas lamentablemente no son muy alentadoras porque a nivel global sigue habiendo mucha oferta de trigo y hay grandes jugadores como Rusia que siguen ofreciendo trigo barato», delineo la Ing. Agr. Paulino Lescano, analista de mercados granarios, durante su disertación en la UPA 2024 de la Regional Aapresid 9 de Julio-Carlos Casares.

La reciente edición de la UPA tuvo como foco la visita a tres estaciones de cultivos (cultivos de invierno, soja y maíz) donde se evaluaron distintos aspectos como manejo de cultivos, nutrición, enfermedades, herramientas biológicas entre otros aspectos, y cerro con un análisis del mercado granario ante el escenario mundial del comercio de granos y la demanda de los paises.

Lescano en dialogo con El Regional Digital que en materia de venta del cereal, la buena noticia, es que en estas últimas semanas se han visto más ventas por parte de los exportadores al exterior y eso le da dinamismo al mercado, quizás eso permite que los precios no sigan cayendo», opino.

La disertante en la UPA de la Regional Aapresid, subrayo «lo que yo trato siempre de alentar a los productores es que se tomen su tiempo. Así como ponen mucha atención a la parte productiva, también se tomen una hora de escritorio, por lo menos una vez cada 15 días, en donde analicen qué hacer, en cada momento siempre hay alguna oportunidad en algún cultivo, en alguna compra de insumos, en alguna financiación que existe en ese momento y en el caso que no encuentren ninguna oportunidad hoy, que tengan predefinido qué hacer, si por ejemplo el mercado da una chance de una suba de 20 dólares por tonelada en dos semanas, en mercados con niveles tan bajos es probable que alguna noticia alcista genere esos movimientos. Así que yo creo que lo principal es eso, estar atentos y predefinido qué hacer en caso de que los precios tengan una buena recuperación», recomendó.

Soja y Maiz

Paulina Lescano durante su charla planteo a los productores y agrónomos como viene el mercado internacional y como será el mismo con un Donald Tramp en el gobierno norteamericano y la demanda asiática de granos.

En cuanto a cultivos de gruesa, delineo que en soja podemos decir que de todos los cultivos corre más o menos la misma suerte que el trigo, con niveles bajos. Estamos hablando de la nueva, en el disponible todavía se sigue manteniendo con niveles de 300 dólares.

Esto, en soja, si se cumplen las expectativas de producción, por ejemplo Brasil, estamos hablando que Brasil pasaría de 153 millones de toneladas a 170 en esta campaña, entonces eso al mundo, es muchísima más soja en un contexto en el cual China como principal demandante está bajando en cierta forma sus compras, apunto.

Al referirse sobre maíz, dijo que tiene mejor suerte que la soja por varias razones, a diferencia de lo que pasa en la soja, hay menos producción en los principales países productores, por ejemplo en Ucrania, en Estados Unidos un poco menos, Brasil todavía no sabemos exactamente cuánto va a tener de la zafriña.

Girasol

Finalmente, dijo que el cultivo de girasol, es la estrella. Por un lado la caída de área en maíz que comentábamos, hizo que aumente el área de soja de girasol, de Sorgo y del resto de otros cultivos.

El girasol entonces tuvo un aumento de área, se espera una mayor producción, en general en la mayoría de las zonas productivas también hay buenas expectativas de rinde, y el precio podemos decir que es el mejor de todos, cuando uno lo compara con la soja, una diferencia impresionante y sigue con un mercado que podemos decir sostenido.

Según Lescano, son una oportunidad, pero la dificultad que tiene el girasol en relación, al maíz, trigo, soja, es que no hay posibilidad de hacer una cobertura flexible, al momento de hacer la venta no hay posibilidad de tomar una cobertura en girasol.

También dio un dato respecto al girasol, respecto a esto de capturar este precio es que son pocos jugadores los compradores de girasol, entonces lo que puede pasar es que en algún momento no sólo no haya buenos precios sino que no haya compradores.