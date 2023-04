Candidatos presidenciables desfilaron en la Sociedad Rural Argentina con distintos mensajes y unánimes en las criticas al actual gobierno y su alianza

Bajo el lema “Compromiso con una nueva Argentina” la Sociedad Rural Argentina (SRA), realizó este miércoles un encuentro del que participaron más de 800 personas entre socios, Delegados y Directores de todo el país junto a invitados especiales y dirigentes empresarios.

Participaron Patricia Bullrich (PRO), Javier Milei (La Libertad Avanza), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), Gerardo Morales (UCR), Juan Schiaretti (Partido Justicialista) y Horacio Rodríguez Larreta (PRO).

En tanto que los pre candidatos presidenciales de las fuerzas políticas se llevaron un documento que contiene los “Lineamientos Generales para el Desarrollo de las Políticas Públicas”, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de SRA, con el aporte de socios y productores, que debería ser el rector de las decisiones que tome el nuevo gobierno.

En la apertura, el presidente de SRA, Nicolás Pino manifestó hoy escucharemos a los pre candidatos con el objetivo de saber hacia dónde quieren llevar nuestro sector y a donde quieren llevar el país, por lo que les refirió en el campo, desde el campo y los del campo vamos asumir ese compromiso para una nueva Argentina.

"Hemos invitado a las fuerzas políticas de la oposición y del oficialismo, por eso quiero agradecer la presencia de los seis precandidatos que hoy nos visitan y vienen a contarnos cuáles son sus propuestas y los compromisos que asumirán con el sector".

En tanto que recordó hoy se está ante un gobierno que no nos está escuchando en las soluciones que vamos pidiendo, para ser parte de la solución a lo que vivimos todos los argentinos, y agrego el campo es uno de los sectores que más aporta a la economía de la Argentina y que más divisas genera y por eso no nos vamos a cansar de hacer sentir y hacer escucharnos cuando creemos que las condiciones no son justas y no dan la previsibilidad que el sector necesita, defendió.

Milei: unificación del tipo cambiario y dolarizar la economía

El primero de los pre candidatos fue Javier Milei quien abrió la exposición y allí denunció que los sucesivos gobiernos en estos 20 años, al sector se le robo con los DEX, unos 500 mil millones de dólares, por lo tanto, frente a semejante estafa, una de las propuestas que toca discutir por la inflexibilidad de dejar de robar de las ratas de los políticos, disparo.

Milei dio a conocer en la SRA que está «trabajando en la unificación» del tipo de cambio, reiteró que pretende «dolarizar» la economía y prometió eliminar las retenciones al sector agropecuario. cuando dolarices, te va a quedar un único mercado y desaparece la brecha.

"Si eliminamos la brecha cambiaria y las retenciones, el sector puede duplicar sus ingresos y así aportar muchísimo para la Argentina que hemos soñado".

En su discurso el candidato de Avanza Libertad tuvo un fuerte guiño político con Patricia Bullrich y critico a Rodriguez Larreta a quien califico de “hipócrita que se quiere vestir de institucionalidad, que trata de utilizar el sistema electoral para conseguir la ventaja en una elección», y completó: «Mostró que es un político y es un ser rastrero que lo único que le importa, como a todos los políticos castas que tenemos, es el poder por ego, codicia y lujuria».

«Con Bullrich sería interesante la segunda vuelta porque quiere decir que los argentinos hicieron un click hacia al lado correcto. No es una cuestión que yo miro electoralmente, sino en términos en que Argentina se ponga de pie y vuelva a ser un país grande», subrayó.

Morales: hablo mas de su provincia que lo que requiere el campo

Por su parte el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, se refirió al trabajo en su provincia señalando “Voy a empezar por la experiencia de Jujuy, una provincia chica que tenía desafíos de nivel nacional. Uno de los más importantes era terminar con la corrupción y la violencia, con un estado paralelo. Por eso la primera consigna fue restablecer el orden: Orden en el Estado, en las cuentas públicas y terminar con 32 años de déficit fiscal: Tardamos tres años, pero lo hicimos». Además fue dando a conocer logros en turismo y otros ítems, pero poco en lo relacionado a lo que fue convocado y que le interesaban a los mas de 700 empresarios agropecuarios.

"En un año, tenemos que unificar el tipo de cambio, reglas claras para exportar. Esto tiene que ir de la mano de un programa productivista. No hay que caerle al campo cuando faltan dólares, hay que potenciarlo. Es uno de los pilares de nuestro modelo exportador".

Solo dijo “hay que terminar con el famoso dólar soja, el vitivinícola, es una mentira para el productor. Necesitamos un tipo de cambio único y reglas claras para que el que quiera exportar, exporte y no le pongamos el pie sobre la cabeza».

Otro anuncio de Morales para el campo, fue que si llega a presidente elevará el corte de los combustibles con renovables (bioetanol y biodiésel) hasta el 15%, desde el 12% actual. “No estoy acá para prometer hacer, sino para decirles que voy a hacer lo que hice en Jujuy”, afirmo.

Pichetto: propiedad privada y la eliminación de retenciones no sera posible

En tanto que el ex senador Miguel Ángel Pichetto, uno de los precandidatos a presidente por Juntos por el Cambio, fue por el lado de que el próximo gobierno tiene que tener como prioridad ser garante de derecho a la propiedad privada, ya que traerá inversiones y confiabilidad para que Argentina pueda desarrollar la potencia que tiene y el sector agropecuario multiplicar exportaciones, apunto el dirigente rionegrino.

También planteo “hay que recuperar la autoridad y credibilidad presidencial. Recuperar el valor de la palabra. No se puede gobernar sin diálogo institucional y sin representación parlamentaria. La única opción para gobernar el país es la coalición JxC.

"Es importante volver a restablecer el derecho de la propiedad, porque traerá inversiones y confiabilidad para que Argentina pueda desarrollar la potencia que tiene y el sector agropecuario multiplicar exportaciones."

En otro párrafo el actual Auditor General de la Nación no quiso referirse a la decisión de Larreta de desdoblar las elecciones, dijo «cuando asumamos el 10 de diciembre vamos a tener que tomar medidas que sean razonables. Vamos a ir a una unificación cambiaria, pero en primer lugar va a haber dos tipos de cambio, un cambio dólar para economía exportadora y un dólar libre, que en algún momento se unificará», expresó Pichetto. Sin embargo, en materia de eliminación de retenciones al campo dijo que no será posible por la situación macroeconómica y social del país.

Me interesa también emitir un mensaje con cierto realismo. Será muy bueno recibir un aplauso rápido, diciendo que en el primer día eliminaremos todas las retenciones. Coincidimos que es un impuesto totalmente distorsivo, que desalienta las exportaciones, pero también entendemos que este país tiene un proceso de caída libre en el gasto fiscal. Esta medida no se va a poder tomar inmediatamente. Hay que tener un horizonte y hay que ir bajándolas”, indicó el socio de Juntos por el Cambio.

Bullrich: Quiere gobernar con carácter y coraje

A su turno, Patricia Bullrich precandidata presidencial por Juntos por el Cambio y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, presentó su propuesta ante productores agropecuarios y aseguró: «tengo ímpetu, carácter y coraje, porque la Argentina tiene una cantidad de mafias que impiden el crecimiento y yo me animo a enfrentarlas».

La dirigente expuso un lineamiento de las acciones que tomará en caso de ser elegida como candidata de JxC y de ganar las elecciones presidenciales con el foco en las políticas de shock. «No es un cambio a medias, no es un cambio tibio, debe ir a las raíces de la construcción de un sistema capitalista», prometió Bullrich.

"Si tenemos superávit vamos a poder darle un hachazo a las retenciones. No existe la posibilidad; en Argentina tenemos que atacar los impuestos de exportación, los impuestos improductivos"

La precandidata subrayó la necesidad de un Banco Central independiente. «No tenemos que tener nunca más un Banco Central que emita que genere papel sin valor en la Argentina. Esas dos medidas son básicas: que no se pueda emitir moneda y que no pueda financiar al Tesoro».

«Necesitamos el fin del cepo cambiario. No hay país que pueda vivir con la cantidad de monedas y haciendo de la moneda un valor irreal que hace que toda la producción se aplaste» dijo y aseguró que a «cepo cambiario hay que cambiarlo de inmediato porque si se lo hace las decisiones se van a postergar».

Subrayó que hay que bajar las retenciones pero para hacerlo hay «que animarse a bajar el déficit fiscal de la Argentina. Si sólo tenemos equilibrio podemos sacar una parte de las retenciones, si tenemos superávit podemos darle una hachazo a las retenciones».

Le prometió al campo que «la plata del campo quede en el campo», una frase que fue bien recibida por el auditorio. Además señaló que hay que ir a un tipo de cambio único. «Si postergamos la decisión, el conjunto de los agentes económicos postergan decisiones», advirtió.

Schiaretti: tres elementos para el equilibrio fiscal

Tambien quien estuvo invitado y ensayando el rol de pre candidato presidencial del peronismo federal, fue el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti quien inició su alocución definiendo al desequilibrio de la balanza de pagos y al déficit fiscal como “los hijos conductores de la decadencia argentina” y los puntos centrales que “el próximo gobierno debe encarar”.

Solucionar el déficit fiscal no significa un ajuste salvaje sino avanzar sobre los puntos centrales que lo originan”. Luego pidio «que le saquen el pie de encima al campo para que pueda producir más» y remarcó que «esto es lo que necesita Argentina».

"Basta": Juan Schiaretti le pidió al Gobierno que deje de tratar al campo "como si fuera su enemigo"

El dirigente reclamó que «le saquen todos los cepos que le ponen» y que «se elimine ese mal impuesto que son las retenciones agropecuarias, que no existe en ningún lugar de América, de Europa ni de Asia» y ahondó al consignar que «ni Bolivia, ni Uruguay, ni Brasil, ni Paraguay ni Chile tienen retenciones».

Schiaretti puntualizó que existen tres elementos clave para buscar el equilibrio fiscal: según repasó, el primero tiene que ver con resolver las “superposiciones de impuestos entre la Nación, las provincias y los municipios”; el segundo con controlar la distribución de los subsidios, porque “deben acabarse los subsidios a mansalva sobre la energía”, y el último con el manejo de las empresas públicas porque, alertó, “no puede haber empresas públicas deficitarias”.

Por ultimo el gobernador en su exposición ante los referentes del campo defendió la división de poderes, donde rechazo el intento de enjuiciamiento en la Suprema Corte”.

Rodriguez Larreta: Ordenar las cuentas y eliminación de retenciones deberán esperar

Finalmente, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodiguez Larreta cerró el panel de precandidatos presidenciales en la Sociedad Rural, y si bien esquivó la interna del PRO, si ratificó la unidad de Juntos por el Cambio con un discurso moderado, y se aboco mas a hablarle a los productores agropecuarios, referenciándoles lo que ellos ya conocen, la potencialidad que el campo es para el país, y de la sequía que sufre la producción agropecuaria.

Hay que hablar con la verdad. Yo sé que les puedo decir que les soluciono los problemas el primer día, y me van a aplaudir todos. Pero eso no es serio. Tenemos que hablar con la verdad, hablemos en serio. Acá no busquemos en un título la solución de todos los problemas del campo. No van a llegar el primer día. Hay que planificar, pensar, trabajar mucho, laburar”, dijo Rodríguez Larreta.

Larreta mencionó varios ejes de gobierno que tendría una gestión suya en la Casa Rosada a partir de diciembre de este año. «Mi prioridad va a ser ordenar las cuentas y llegar al déficit primario cero el primer año», remarcó como una de sus principales metas.

"Para duplicar las exportaciones del campo y de alimentos se necesitan algunas prioridades. La primera es la estabilidad macro, sin esto no se puede pensar en crecimiento a largo plazo. La prioridad es ordenar las cuentas y llegar al déficit cero el primer año."

En cuanto al campo, dijo que el crecimiento lo tenemos que pensar juntos. Muchas veces se habla de un gobierno que trabaje para el campo, pero yo no creo en eso, sino en un gobierno que trabaje con el campo”, planteó, pidiendo a las entidades rurales que trabajen codo a codo en la búsqueda de las soluciones.

En ese marco les hizo saber que recibió del Consejo Agroindustrial Argentino un plan agropecuario a diez años, al que calificó como “un lujo”. Sin duda Rodríguez Larreta olvido que quienes han hecho ese plan es el negocio de la exportación y los que él tenía delante de sí, es la producción primaria.

En materia de retenciones, Larreta prometió eliminarlas el primer día, pero sólo para 200 productos de las economías regionales. Para el resto, incluyendo la soja, evaluó que habrá que establecer un “compromiso de descenso escalonado, que vaya de la mano con el aumento de la producción y exportaciones”.