Campo-gobierno: Se realizo una nueva reunión

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, mantuvo este martes un encuentro con los equipos técnicos de la Mesa de Enlace para comenzar a trabajar sobre los temas que ocupan al sector, entre los que se encuentran cuestiones vinculadas a la carne bovina, soja, fertilizantes, biodiesel y economías regionales, según plantearon las entidades.

En esa dirección, Bahillo destacó que «con este encuentro queremos establecer un buen ámbito de trabajo, donde se dejen marcados los lineamientos ya planteados en los anteriores encuentros», y agregó que «estoy convencido de la importancia que tiene el sector porque es imposible pensar que al país le va a ir bien sin la matriz productiva del campo».

«Nuestra responsabilidad es no abandonar nunca los ámbitos de confianza y diálogo. La confianza se construye y necesitamos de las dos partes para construirla», concluyó el Secretario.

Desde las entidades, Martin Espada, dirigente de Federación Agraria Argentina, explico que se planteó la agenda del campo y que ya había planteado los presidentes, hoy no ha sido más que una puesta a punto, ahora queda en ellos en dar una explicación, resalto el federado.

En cuanto a carne, se lo volvió a pedir la apertura de las carnes, como es de público conocimiento y liberar la categoría de vaca C, lo que ellos tienen en estudio, por lo que tienen reticencia. En cuanto al dólar soja, se le hizo saber que no es nuestra medida, aun no hay nada fijo, resalto en dialogo con periodista tras salir de la reunión.

En cuanto biocombustibles, Silvina Campos Carles, de Coninagro, subrayo que hay rumores que en el segundo semestre puede haber faltante de combustibles, por lo que se debe dar una agenda de ampliar los topes de biocombustibles, pero no se ahondo en detalles ya que fueron dos horas, refirió la interlocutora cooperativista.