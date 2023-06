Caminar en el orden para transformar el país, fue el mensaje Patricia Bullrich en su paso por 9 de Julio

La ciudad de 9 de Julio fue el escenario elegido para que la pre candidata a presidente de Juntos Por el Cambio, Patricia Bullrich se reuniera con una docena de intendentes PRO de la provincia de Buenos Aires, con quienes en una reunión privada bajo los lineamientos de campaña de cara a las elecciones PASO que se realizarán el próximo 13 de agosto. Quedando en claro que varios jefes comunales PRO, 10 en total como el juninense Pablo Petrecca o Vicente Gatica de Bragado.

Tras la reunión de los jefes comunales donde participo el pre candidato a gobernador Néstor Grindetti, a quien se sumo el senador Joaquín de la Torres y el diputado Cristian Ritondo, y acompañados por el Intendente Mariano Barroso y la pre candidata a intendente municipal de 9 de Julio, Maria José Gentile se desarrollo el acto partidario con militantes locales y de la cuarta sección electoral que llegaron a 9 de Julio.

Mariano Barroso: recuperar el orden

El primero en hacer uso de la palabra, fue Barroso quien reconoció en Argentina hemos perdido una palabra como es el orden, y aseguro que Patricia -Bullrich- es la persona indicada para que eso vuelva a ser realdiad en el país, puntualizo el mandatario nuevejuliense.

Luego agradeció especialmente a Bullrich que haya elegido como candidato a Gobernador a un intendente “entre una terna de intendentes, que somos quienes realmente entendemos la realidad de la Provincia y que a partir de ello podamos cambiar la historia”, sostuvo el jefe comunal de 9 de Julio.

Además, ante la militancia local, Barroso resalto “es un orgullo que la próxima Intendente de 9 de Julio sea por primera vez una mujer, lo que será de fundamental importancia para seguir transformando junto a Néstor y Patricia la Provincia y la Nación”, agregó.

Maria Jose Gentile: continuar un proyecto que se inicio en el 2015

Luego, María José Gentile en su primera aparición pública como pre candidata, reconoció que es una responsabilidad y un desafío muy grande, y recordó que este es un proyecto que se inició en 2015, poniendo en marcha una gran transformación para todo el partido de 9 de Julio”.

En ese orden, Gentile fue enumerando algunos hechos como obra publica en Ciudad Nueva, que, si bien no se ve porque esta bajo tierra, pero hoy los vecinos tienen dignidad, puntualizo la pre candidata.

También hizo mención de que la apuesta es seguir reforzando el vínculo entre lo público y lo privado, camino que comenzamos con vincular empresas con ExpoAgro; como así apostar a la educación con el proyecto que todos conocemos como San Cayetano”. “Sabemos que somos la fuerza del cambio y que Patricia tiene la convicción que esta fuerza necesita”, remarco Gentile.

Cristian Ritondo: Firmeza y mucha capacidad para llevar adelante los cambios

También hizo uso de la palabra el diputado nacional Cristian Ritondo, quien encabeza la nómina de candidatos diputados nacionales del espacio. Estamos convencidos que al populismo se lo combate con firmeza, y esa firmeza la representan Patricia en la Nación, y Néstor en la Provincia.

El desafío que tenemos por delante es mucho mayor que el que asumimos en 2015 porque el kirchnerismo rompió todo. Va a ser una tarea compleja que va a demandar coraje, firmeza y mucha capacidad para llevar adelante los cambios que los argentinos necesitamos para dar vuelta la historia. Estamos seguros que los bonaerenses nos van a acompañar en las PASO y luego en octubre”.

Nestor Grindetti: Patricia no nos contrata, nos lidera

A su turno el Intendente de Lanus y presidente del Club Independiente, delino que “tenemos que escuchar más a los intendentes y a los referentes locales del interior de la provincia, lamentablemente la política muchas veces se encierra y tiene una mirada muy centralista, es necesario que el próximo gobernador tenga una mirada más amplia, aplicando dos conceptos centrales que son la cercanía y la gestión”.

En otro orden y finalizando su discurso, Grindetti aseguro que “Patricia no nos contrata, Patricia nos lidera, esa es la diferencia”, aseguró.

Patricia Bullrich: debe darse orden en todo lo que los ciudadanos necesitan para desarrollarse

Finalmente, como oradora principal, Patricia Bullrich dejo su mensaje de no mas de 20 minutos donde el foco de su discurso fue el orden que se debe lograr para cambiar el país que se quiere, declaración que fue muy aplaudida por la militancia presente.

Patricia Bullrich no se refirió a su disputa con Rodríguez Larreta, sino que eligió como critica al kirchnerismo, haciéndolo responsable de “males que padece el país” como la inflación, la inseguridad, el cepo a la producción, entre otros temas.

Según Bullrich se necesita orden económico para poder trabajar, se necesita orden en lo jurídico, orden en la educación y en la seguridad, nuestras fuerzas de seguridad necesitan ser respetadas si queremos que nos cuiden como necesitamos, dijo. También menciono debe darse orden en todo lo que los ciudadanos necesitan para desarrollarse, y aseguro que el país esta desordenado.

En otra parte de su discurso se refirió a la ruta cinco es una ruta que hace años que cobra peaje, es una ruta en la que se mata gente todo el tiempo, es la autopista de la muerte. Y 9 de Julio lo sabe, porque uno intendente de esta ciudad murió en la ruta cinco. Y eso significa desidia, eso significa que los fondos que están supuestamente destinados a esa ruta, no están ahí. ¿Dónde están?”, pregunto.

También se comprometió a eliminar impuestos que ahogan al campo: “Vamos a sacar los costos que tienen nuestros puertos, vamos a sacar los costos que tiene nuestra logística para poder producir de verdad, vamos a bajar impuestos, a bajar retenciones. Uruguay no tiene, Paraguay no tiene, Brasil no tiene. ¿Cómo vamos a competir ellos?”.

Y agregó: “Vamos a sacar el cepo. Se ha empobrecido a toda la gente que vive del campo y se ha empobrecido a las ciudades que trabajan con el campo y con la industria. El cepo significa un cepo la producción y al crecimiento, por eso lo vamos a sacar, porque no se puede vivir con una mentira, con la mentira del cambio de un dólar que nadie consigue, que sólo lo consiguen los amigos del poder. Por eso vamos a dar vuelta y vamos a dinamitar la economía del kirchnerismo”.

En la misma línea, sostuvo: “Necesitamos un pueblo argentino decidido a defender el cambio esta vez. Cada piedra que nos tiren, la vamos a convertir en obra, cada piedra que nos tiren la vamos a convertir en obra de arte. No vamos a dejar que nos joroben de nuevo, vamos a salir con un pueblo que va a defender como nunca, con toda la garra el cambio que vamos a llevar adelante”.

Por ultimo Bullrich pidio el apoyo total a Maria Jose Gentile como pre candidata a intendente municipal