Bomberos Voluntarios 9 de Julio asistieron en tan solo tres días a 10 incendios forestales. Preocupa la situación de pastizales en las rutas

En el término de ocho días el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio diariamente han está asistiendo a distintos incendios forestales (pastizales), en zona de periferia en terrenos abandonados y con altos pastizales o en banquinas tanto de ruta nacional 5 como 65.

Es que las altas temperaturas por arriba de los 30 grados que se vienen registrando en la última semana, la falta de lluvias y potencia un escenario más seco, a lo que se suman vientos según el horario en los 30 ms o más, es un combo perfecto para la propagación de este tipo de incendios.

Pero la situación se agravo el día sábado 11 con tres incendios, el domingo 12 con cuatro incendios y este lunes, tres más, lo que está generando una gran preocupación en el Cuartel de Bomberos, además es algo que no es local, la región está en una misma situación, comento a El Regional Digital, el Jefe del Cuerpo, Sergio Fernández.

“Venimos teniendo salida todos los días por el momento de lo que nosotros calificamos como forestal, incendios de terrenos, banquinas, hemos tenido algún incendio de campo, por descuido, negligencia”, subrayo el Jefe de Bomberos de 9 de Julio.

Según Fernández, estamos en condiciones críticas, pero esto es a nivel general en el mundo, estamos sufriendo las consecuencias y no se le ha dado, creo la importancia que realmente merece el tema, que es el cambio climatológico, que hoy, bueno, lo estamos sufriendo a nivel mundial, fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, un país del primer mundo, con toda la tecnología y sin embargo, y cada vez más seguido, puntualizo en el dialogo con El Regional Digital.

Fernández recordó que los cuarteles vecinos nuestros también están envueltos en el mismo tema con respecto a la sequía, el agravante que hoy tenemos, por ejemplo, que se empezó a dar en la ruta 5, el tema de la falta de corte del pasto de las banquinas.

Acerca de los incendios en banquinas, recordó que “una chispa que puede salir de un cañón de escape, una colilla de cigarrillo, y las condiciones son óptimas para que el fuego empiece. Ahora recibí información que han empezado a cortar de la zona de Luján hacia acá, de lo que es ruta 5, pero bueno, lo que somos un poquito entendido no es que, no nos caiga bien, pero ese corte, ahora que el pasto está un poco seco y demás, lo que hace es aumentar la carga de fuego, porque eso falta secarse, se termina a secar al ser cortado, imagínate que eso queda todo ahí abajo. Si no llegamos a tener lluvias, se va a complicar, advirtió.

En otro orden pidió a la comunidad, dijo “le pedimos a la gente que, por ahí, que concurra el Basural Municipal, que directamente no intente utilizar el fuego como elemento de limpieza.

Hace un rato tuvimos una intervención donde el fuego arranca en un lugar que se acostumbra en una calle en la periferia de la ciudad. Gente que acostumbra a ir y tirar basura y prendieron fuego la misma y eso ocasionó que el fuego se empiece a propagar. Comenzó a tomar un lote ahí de un campo vecino, de unos árboles que, bueno, rápidamente se pudo controlar porque alguien lo vio tempranamente y no pasó a mayores. También recordó que el día domingo en el Basural, tuvieron que bajar dos veces.

El municipio continúa trabajando luego con maquinaria propia, pero, bueno, el Basural es algo que hoy estuve charlando con gente del municipio, es una cosa que hay que tener mucho cuidado y están medianamente preparados porque están dadas las condiciones para que se produzca incluso fermentación, en cualquier momento, puntualizo el Jefe de Bomberos 9 de Julio.

Por ultimo dijo que en cuanto al costo y las horas hombre en estos días está siendo muy importante. Cada movimiento a nosotros se nos origina un costo extra para la institución y también tenemos el tema laboral del personal.

Lo que hemos dispuesto es guardias pasivas, es decir, nosotros estamos divididos en dos guardias, entonces, cuando nos llaman por un incendio de terreno, un incendio que, en un principio, no va a requerir de mayor cantidad de hombres para poder evitar el problema laboral que se le origina al bombero también”, reconoció.