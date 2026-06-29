Banco Provincia protagonizó un remate ganadero histórico junto a Expoagro y Colombo y Magliano

La Sociedad Rural de Bahía Blanca fue escenario de un exitoso remate ganadero organizado por Banco Provincia junto a Colombo y Magliano, con la fuerza de Expoagro. La primera acción conjunta entre los tres reunió a productores, compradores, consignatarios y referentes de la actividad de distintos puntos del país, quienes participaron de una jornada marcada por una importante oferta de hacienda distribuida en 150 lotes, herramientas de financiamiento especialmente diseñadas para potenciar los negocios y una destacada convocatoria.

La comercialización de 12.000 cabezas, provenientes de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, consolidó esta primera experiencia conjunta y confirmó el potencial de una alianza estratégica que busca seguir generando oportunidades para el desarrollo de la ganadería argentina.

Balance de una jornada histórica

El flamante presidente de Colombo y Magliano, Juan Pedro Colombo, realizó un balance muy positivo del remate y destacó el trabajo conjunto que permitió concretar esta primera experiencia.

“El remate fue muy bueno a nivel comercial, pero lo más destacado es la comunión que hubo con Expoagro y el Banco Provincia. Una gran cantidad de gente nos acompañó hoy, un remate muy dinámico, con muchas ofertas, manos levantadas y una venta muy ágil. Toda la financiación del Banco Provincia fue parte importante, la logística y organización de Expoagro y el equipo de Colombo y Magliano”, así lo describió el martillero.

Juan Pedro, también resaltó el trabajo de los representantes locales Juan Doria y Franco Vilardi. “Son todas variables distintas que se conjugan y van hacia un resultado exitoso, y eso fue lo que creo que pasó hoy”, expresó.

En cuanto a los valores obtenidos, Leandro Illa, representante de Colombo y Magliano, destacó: “Estamos muy contentos con este remate, porque superó todas las expectativas. Nos sorprendieron los valores alcanzados: todas las categorías estuvieron entre un 7% y un 10% por encima de los precios registrados en algunos remates de la semana pasada y de esta semana. Se vendieron muy bien los vientres, la vaca de invernada, los machos, machos y hembras, todos con valores superiores a los que esperábamos”.

Las voces de la jornada

Uno de los grandes diferenciales de la jornada fue la propuesta financiera de Banco Provincia, que a través de Procampo Digital puso a disposición de los compradores líneas en pesos desde el 12% anual y financiación en dólares desde el 0%, además de beneficios exclusivos para los vendedores, consolidándose como una herramienta clave para potenciar los negocios ganaderos.

En este sentido, el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, señaló la importancia de haber realizado el primer remate conjunto en una de las principales plazas ganaderas del país. “Cuando surgió esta iniciativa, propusimos llevarla a Bahía Blanca, una región de enorme potencial ganadero que nos pareció el lugar indicado para dar este paso. Este remate representa una muestra concreta de cómo el sector público y el privado pueden trabajar juntos para generar más oportunidades para la producción”, expresó.

Asimismo, remarcó el compromiso de la entidad con el desarrollo productivo de la provincia y valoró la gran convocatoria alcanzada. “Desde Banco Provincia ponemos nuestros recursos y herramientas financieras al servicio de quienes producen y generan trabajo. Contamos con soluciones innovadoras, como Procampo Digital, pero también creemos en el valor de encontrarnos cara a cara, construir comunidad y fortalecer los vínculos con el sector. El banco público tiene sentido cuando trabaja al servicio de su gente, de la producción y del desarrollo de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Al dar la bienvenida a los organizadores y participantes del remate, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, destacó: “Estamos muy contentos de recibir en nuestra ciudad esta gran iniciativa de Banco Provincia y Colombo y Magliano. Es un hecho histórico, porque es la primera vez que se realiza un remate de estas características en Bahía Blanca. Agradecemos al Banco Provincia, un banco de fomento y productivo que viene acompañando a todos los eslabones de la cadena agropecuaria en la provincia de Buenos Aires. Estoy convencido de que también será una herramienta fundamental para un sector muy importante para nuestra región, que produce, invierte y apuesta permanentemente al futuro. Sin dudas, junto al Banco Provincia se encontrarán mejores herramientas para afrontar los desafíos que hoy enfrenta la actividad”.

Las autoridades coincidieron en destacar que esta primera experiencia conjunta representa un nuevo modelo de articulación entre el sector público y el privado, orientado a brindar más herramientas para la producción, fortalecer la comercialización y generar nuevas oportunidades para los productores ganaderos.

En representación de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, su presidente, Nicolás González Martínez, agradeció que la institución haya sido elegida como sede del primer remate conjunto y destacó el trabajo realizado para concretar la subasta. “Para nosotros es un orgullo que Colombo y Magliano haya elegido nuestra casa y, sobre todo, a Bahía Blanca para llevar adelante este importante remate. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo de la consignataria por el enorme esfuerzo realizado para hacer posible una convocatoria de estas características, que representa un acontecimiento muy importante para una ciudad con una fuerte identidad agropecuaria y ganadera”, expresó.

Asimismo, valoró el acompañamiento de las instituciones que hicieron posible la iniciativa. “Banco Provincia realizó un gran esfuerzo para brindar todas las herramientas financieras necesarias para concretar buenos negocios, y Exponenciar impulsó esta propuesta apostando por Bahía Blanca. Hoy tenemos una gran oportunidad para seguir fortaleciendo la actividad ganadera de la región y esperamos que todos puedan aprovecharla”, agregó.

En ese marco, el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, destacó el valor de la alianza entre Banco Provincia, Colombo y Magliano y Exponenciar. “Para Exponenciar es un orgullo formar parte de esta iniciativa junto a dos socios estratégicos. Banco Provincia viene acompañando de manera sostenida a la actividad agropecuaria, tanto ganadera como industrial, con herramientas financieras que impulsan el desarrollo del sector en cada una de las exposiciones que compartimos durante el año”, afirmó.

Además, puso en valor la trayectoria de la consignataria y su aporte al crecimiento de la ganadería argentina. “Es una empresa con una profunda impronta federal y una larga historia acompañando a los productores de todo el país. Fueron pioneros en el desarrollo del comercio ganadero en distintas regiones de la Argentina y hoy continúan siendo un actor clave para la comercialización de hacienda. Estamos convencidos de que esta alianza seguirá generando nuevas oportunidades para toda la cadena ganadera”, finalizó.

La exitosa realización de este primer remate conjunto dejó sentadas las bases para una alianza estratégica entre Banco Provincia, Colombo y Magliano y Expoagro, orientada a seguir acercando financiamiento, herramientas comerciales y nuevos espacios de negocios para acompañar el crecimiento de la ganadería argentina.

Valores del remate

Terneros:

Hasta 180 kg $6.665.-

Min $6.270.- // max $7.100.-

De 180 a 220 kg $6.456.-

Min $5.597.- // max $6.770.-

Más de 220 Kg $6.223.-

Min $6.070.- // max $6.300.-

Novillitos:

Hasta 250 kg $6.550.-

Min $6.550.-// Max $6.550.-

De 250 a 290 kg $5.597.-

Min $5.350.- // max $5.870.-

De 290 a 330 kg $5.090.-

Min $4.750.- // max $5.270.-

Más de 330 kg $4.868.-

Min $4.450.- // Max $5.100.-

Novillos:

Hasta 390 kg $4.500.-

Min $4.400.- // Max $4.600.-

Macho y Hembra:

Hasta 180 kg $6.373.-

Min $5.800.- // max $6.770.-

De 180 a 220 kg $5.947.-

Min $5.700.- // max $6.270.-

Más de 220 kg $5.652.-

Min $4.720.- // $6.070.-

Terneras:

Hasta 180 kg $6.375.-

Min $6.050.- // max $6.700.-

De 180 a 220 kg $5.974.-

Min $5.570.- // max $6.250.-

Más de 220 Kg $5.970.-

Min $5.970.-// Max $5.970.-

Vaquillonas c/cría:

$3.800.000.-

Min $3.800.000.-

Max $3.800.000.-

Vaquillonas Preñada:

$2.528.000.-

Min $2.200.000.-

Max $3.200.000.-

Vacas c/cría:

$3.042.500.-

Min $2.500.000.-

Max $3.770.000.-

Vacas Preñada:

$2.325.625.-

Min $1.700.000.-

Max $3.070.000.-

Vacas CUT:

$1.773.333.-

Min $1.650.000.-

Max $1.950.000.-

Vaquillonas p/servicio:

$1.650.000.-

Min $1.650.000.-

Max $1.650.000.-

Novillos (Faena):

Hasta 550 kg $7.910.-

Min $7.800.- // max $8.020.-

Vaquillonas (Faena):

Hasta 360 kg $8.135.-

Min $7.870.- // max $8.400.-

Vacas (Faena):

Hasta 550 kg $6.300.-

Min $6.200.- // max $6.400.-

Vacas invernada:

Hasta 450 kg $3.088.-

Min $2.650.- // max $3.750.-

Más de 450 kg $2.933.-

Min $2.720.- // $3.070.-